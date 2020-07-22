اعتماد 59 مخططا في المملكة بمساحات 144 مليون م2 خلال النصف الأول

اعتمد مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" التابع لوزارة الإسكان 59 مخططا خلال النصف الأول من 2020 بمساحات تجاوزت 144 مليون م2 في مختلف مناطق المملكة وذلك انطلاقا من الهدف الإستراتيجي المتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات للمطورين العقاريين.

وأنجز المركز خلال النصف الأول من 2020 ضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ عددها 16609 وحدات كما أصدر شهادات لتأهيل المطورين العقاريين وصلت إلى 68 شهادة وتلقى المركز طلبات استفسار عن سريان الصك بعدد إجمالي 173 صكا كما تعامل المركز مع طلبات لتأييد تسجيل العمالة بواقع 3837عامل على مشروعات الوزارة.

ومن إنجازات المركز في النصف الأول 2020 على مستوى تطوير الخدمات المقدمة للمطورين العقاريين تفعيل خدمة طلب تأييد العمالة وإطلاق تطبيق إتمام والانتهاء من تطوير منصة قاعة المعرفة وتفعيل خدمة الرهن وفك الرهن وإطلاق خدمة اعتماد نظام تقنية البناء وتمويل المصانع كما أطلقت خدمة الشراكة مع وزارة الإسكان وطورت خدمة لجنة البيع على الخارطة على منصة إتمام وأطلقت خدمة اعتماد شبكة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وخدمة حجز موعد للمطورين العقاريين كما أطلق مكتبة المطورين العقاريين.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين اعتمد مؤخرا مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" بشكل رسمي مركزا ذو كيان مستقل ويعد المركز أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب مما ينتج عنه رفع لنسبة تملّك المساكن إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.