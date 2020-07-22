الاتصالات السعودية تحقق 2.7 مليار صافي ربح في الربع الثاني من 2020 بانخفاض 4%

أعلنت شركة الاتصالات السعودية النتائج المالية الأولية للربع الثاني من 2020 حيث حققت الشركة صافي أرباح قدره 2.7 مليار ريال بانخفاض قدره 4% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الثاني من العام 2020م بمبلغ 124 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 1.63% (134 مليون ريال) نتيجةً لارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 9.7% (1,317 مليون ريال) والذي قابله ارتفاع تكاليف الإيرادات بنسبة 21.9% (1,183 مليون ريال). وارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 11.60% (549 مليون ريال)، بسبب ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 254 مليون ريال والمصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 193 مليون ريال ومصاريف الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 101 مليون ريال.

كما أعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) عن توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2020م، وذلك تماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2018م كما أقرها مجلس ادارة الشركة وسبق الاعلان عنها في تاريخ 16 ديسمبر 2018م والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في يوم 24 أبريل 2019م ، وسيكون التوزيع كالتالي:

- تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة: 1440-04-09 الموافق 2018-12-16

- اجمالي المبلغ الموزع: 2,000 مليون ريال

- عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 2,000 مليون سهم

- حصة السهم من التوزيع: 1 ريال

- نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%): % 10

- تاريخ التوزيع: 1442/01/06هـ الموافق 2020/08/25م.