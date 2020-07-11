بوصلة صادرات الخام السعودية تتجه إلى آسيا والشرق الأقصى بنسبة استحواذ 73.4 %

تحولت بوصلة صادرات السعودية من النفط الخام إلى آسيا والشرق الأقصى، بعد أن كان جزء كبير منها يذهب إلى الأمريكتين الشمالية والجنوبية وأوروبا الغربية، علما بأن إجمالي صادرات الخام خلال 2019 بلغ 2.57 مليار برميل.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعوي "ساما" وأخرى رسمية، سجلت صادرات السعودية إلى آسيا والشرق الأقصى خلال العام الماضي أعلى مستوياتها التاريخية بنحو 1.88 مليار برميل نفط خام.

وشكلت هذه الصادرات نسبة 73.4 في المائة من مجموع صادرات السعودية من النفط الخام خلال العام، بعد أن كانت تشكل نحو 29.8 في المائة في 1968، بحسب البيانات المتوافرة.

في المقابل، شكلت صادرات السعودية إلى الأمريكتين الجنوبية والشمالية وأوروبا الغربية نحو 20.2 في المائة في عام 2019، بعد أن كانت تستحوذ على 57.3 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية في عام 1968، قبل أن ترتفع إلى 69.5 في المائة في عام 1974.

وارتفعت صادرات السعودية إلى "آسيا والشرق الأقصى" في عام 2019 بنسبة 3.9 في المائة ما يعادل 70.1 مليون برميل لتسجل نموا للعام الثاني على التوالي، حيث ارتفعت في عام 2018 بنسبة 3.9 في المائة بما يعادل 67.7 مليون برميل نفط خام.

وجاءت "أوروبا الغربية" ثاني أعلى جهة صدرت لها السعودية نفطا خاما في 2019 حيث بلغت كمية الصادرات نحو 291.01 مليون برميل تشكل نحو 11.3 في المائة من مجموع الصادرات في 2019.

والجهة الثالثة كانت "أمريكا الشمالية" بـ204.6 مليون برميل نفط خام وهي تعد أدنى مستوياتها منذ 1985، إذ شكلت نحو 8 في المائة من إجمالي صادرات عام 2019.

في حين جاءت الجهة الرابعة "الشرق الأوسط" بـ97.1 مليون برميل نفط خام تشكل نحو 3.8 في المائة من مجموع صادرات عام 2019.

وحلت إفريقيا في المركز الخامس بنحو 64.6 مليون برميل نفط خام في 2019 وهي تعد أعلى مستوياتها منذ عام 2014، مشكلة نحو 2.5 في المائة من مجموع صادرات السعودية لعام 2019.

أما الجهة السادسة فكانت أمريكا الجنوبية بنحو 24.33 مليون برميل تشكل 0.9 في المائة من مجموع صادرات السعودية خلال 2019، وتعد أدنى مستوياتها منذ عام 2009.

والجهة السابعة هي أوقيانوسيا، إذ بلغت كمية الصادرات السعودية إليها نحو 1.5 مليون برميل في 2019 تشكل نحو 0.1 في المائة من إجمالي صادرات 2019.

وحدة التقارير الاقتصادية