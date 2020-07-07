السوق السعودي يواصل صعوده ويغلق عند مستوى 7400 نقطة

أغلق سوق الأسهم السعودي جلسة في المنطقة الخضراء وللجلسة الخامسة على التوالي، ويأتي الارتفاع بدعم من صعود أسهم أرامكو السعودية، فيما كان أداء قطاع البنوك ضاغطا على حركة المؤشر العام.

وصعد قطاع التأمين اليوم بنحو 2 في المائة، بعد إعلان الإدارة العامة للمرور عن موعد بدء ضبط المخالفات آليا لعدم وجود تأمين سار للمركبة، وذلك مطلع شهر ذي الحجة المقبل، حيث أكدت المرور على اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني.

حيث قفزت أسهم اتحاد الخليج بالحد الأعلى، و كذلك ارتفعت أسهم ملاذ للتأمين 9.4 في المائة و نحو 6.6 في المائة من المكاسب لأسهم ولاء للتأمين، كذلك طالت الارتفاعات غالبية الأسهم باستثناء أسهم شركة بوبا العربية و التي تراجعت بنحو 0.3 في المائة.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 7400 نقطة ليصعد المؤشر العام بنحو 10 نقاط بعد تسجيل السوق أعلى مستوى للجلسة عند 7427 نقطة، وسجلت التداولات خلال نهاية التعاملات نحو 5.24 مليار ريال وبأحجام تداول بلغت 267مليون سهم، حيث تراجعت السيولة بنحو 27 في المائة مقارنة بالجلسة السابقة.

وحول الأسهم القيادية، فقد ارتفعت أسهم شركة أرامكو السعودية بنحو 0.76 في المائة وهي الأكثر تأثيرا على المؤشر العام لجلسة اليوم، تلاه بنك ساب المرتفع 1 في المائة، و نحو 1.2 في المائة من المكاسب لأسهم شركة جبل عمر، في حين تراجعت أسهم مصرف الراجحي بنحو 0.3 في المائة و كذلك أسهم بنك السعودي الفرنسي بنحو 1.2 في المائة.

أما الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فتأتي كل من صناعة الورق و اتحاد الخليج للتأمين بمكاسب بالحد الأعلى، ثم أسهم شركة ملاذ للتأمين و كذلك ولاء للتأمين، وذلك من بين أسهم 111 شركة على ارتفاع.

في المقابل، تراجعت أسهم 66 شركة، تصدرها أسهم شركة العبد اللطيف 1.7 في المائة تلته وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت المتراجع 1.6 في المائة، و أسهم شركة المتقدمة 1.3 في المائة.