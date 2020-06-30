ارتفاع صافي أرباح "تداول" إلى 153.3 مليون ريال لعام 2019

ارتفع صافي أرباح شركة السوق المالية "تداول" إلى 153.3 مليون ريال بنهاية العام الماضي 2019 مقارنة بصافي أرباح بلغت 148.2 مليون ريال بنهاية العام 2018، حيث نمى صافي الربح بنحو 3.4 في المائة.

وحققت الشركة إيرادات خلال العام الماضي بلغت 564.74 مليون ريال بتراجع بلغ 3.2 في المائة، حيث مثلت إيرادات عمولات التداول نحو 56.3 في المائة من إجمالي الإيرادات، فيما 21.8 في المائة من الإيرادات عبر خدمات إيداع الأوراق المالية.

وبلغت ربحية السهم الواحد للعام 2019 نحو 1.28 ريال، مقارنة بالعام الذي سبقه عند 1.23 ريال للسهم، ويأتي ذلك رغم تراجع مجمل الربع للفترة بنحو 6.7 في المائة نتيجة لتراجع إيرادات النشاط وارتفاع بالتكاليف التشغيلية.

و السوق المالية "تداول" هي شركة مساهمة مخولة للعمل كسوق للأوراق المالية في السعودية وهي إحدى الشركات التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 100 في المائة.

وبحسب تقرير الشركة السنوي فإن "تداول" تصنف ضمن أكبر 10 أسواق مالية على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، فيما تمثل النسبة الأعلى من حيث نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي بين أكبر الأسواق الناشئة وبنسبة 309 في المائة.