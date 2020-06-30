أسهم اليابان تغلق مرتفعة بعد بيانات أمريكية.. "نيكي" يقفز 1.3%

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم حيث ساهمت بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة والصين في ختام قوي للربع الثاني من العام مع تعليق مستثمرين الآمال على إجراءات تحفيز.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.33 في المائة إلى 22288.14 نقطة. وارتفع المؤشر 17.82 في المائة على مدار الربع، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62 في المائة إلى 1558.77 نقطة. وتعافى الاثنان من أقل مستوى إغلاق لامساه الجلسة السابقة.

وحصلت أسواق طوكيو على دفعة إيجابية مبكرة مقتدية بمكاسب وول ستريت، في حين يأمل المستثمرون في تحقيق تعاف اقتصادي بدعم من برامج التحفيز وبعد أن أظهرت بيانات مبيعات المنازل الأمريكية تعافيا سريعا في نشاط سوق العقار الشهر الماضي.

وارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة اليابانية الثلاثة والثلاثين باستثناء ستة اليوم. وتصدرت قطاعات الحديد والصلب وشركات الطيران مكاسب السوق.

وتراجعت العملة اليابانية مقابل الدولار إلى 107.76 ين لتدعم أسهم شركات صناعةالسيارات اليابانية، وارتفع سهم هوندا 1.74 في المائة ونيسان موتور 1.14 في المائة.