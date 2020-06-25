عامل منجم تنزاني يصبح مليونيرا بعد العثور على أكبر حجري تنزانيت

أصبح عامل منجم تنزاني مليونيرا بعد اكتشاف اثنين من أكبر أحجار التنزانيت الثمينة في البلاد وبيعها للحكومة، وفقا لـ"الفرنسية".

وقد عثر سانينيو كوريان لايزر (52 عاما) على الحجرين اللذين يبلغ وزنهما 9.27 و5.1 كيلوغرام في تلال ميريراني (شمال) وهي منطقة سيّجها الرئيس جون ماغوفولي في العام 2018 لوقف تهريب الأحجار الكريمة.

وباعهما للحكومة مقابل ما يعادل 3.3 مليون دولار.

وتم العثور على التنزانيت للمرة الأولى في سفوح كليمنجارو في العام 1967، ومنطقة مانيارا في شمال تنزانيا هي المكان الوحيد المعروف الذي يضم هذه الأحجار التي يرغب في الحصول عليها تجار المجوهرات لبريقها الأزرق البنفسجي الرائع.

وقال وزير التعدين دوتو بيتكو خلال الحفلة التي أقيمت لهذا الاكتشاف في مانيارا الأربعاء إن الحجرين هما أكبر الحجارة التي عثر عليها في البلاد حتى الآن.

وأشار لايزر إلى أنه يأمل في استخدام الأموال لتطوير مجتمعه.

وأوضحت الحكومة على "تويتر" أن الحجرين سيعرضان في المتحف الوطني.