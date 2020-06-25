أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف شركات الصلب والمعادن الأخرى

استهدفت الولايات المتحدة اليوم إيران بجولة أخرى من العقوبات على ثماني شركات تعمل هذه المرة في مجال الصلب والمعادن الأخرى، وذلك وفقا لإشعار منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، وفقا لـ"رويترز".

وجاء في الإشعار أن الشركات المتضررة منها مباركة للصلب.