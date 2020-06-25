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أخبار اقتصادية- عالمية

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف شركات الصلب والمعادن الأخرى

الاقتصادية من الرياض

استهدفت الولايات المتحدة اليوم إيران بجولة أخرى من العقوبات على ثماني شركات تعمل هذه المرة في مجال الصلب والمعادن الأخرى، وذلك وفقا لإشعار منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت، وفقا لـ"رويترز".
وجاء في الإشعار أن الشركات المتضررة منها مباركة للصلب.

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اقتصاد أمريكا إيران عقوبات إيران

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