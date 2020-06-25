توصية أوروبية .. هذا العقار يشفي من كورونا قبل 4 أيام من بقية المصابين

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية الخميس بالسماح بـ"تسويق مشروط" لعقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات في الاتحاد الأوروبي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقا لـ"الفرنسية".

في بيان لها، قالت الوكالة التي يوجد مقرها في لاهاي إن "ريمديسيفير هو أول دواء ضد كوفيد-19 يوصى بالسماح باستعماله في الاتحاد الأوروبي"، وأشارت إلى أن هذه التوصية يجب أن تحظى بموافقة المفوضية الأوروبية.

وأوضحت أنّ المفوضية "تتطلع إلى اتخاذ قرار للسماح بالتسويق المشروط لريمديسيفير خلال الأسبوع المقبل".

وتتعلق توصية الوكالة الأوروبية بعلاج البالغين والمراهقين بدءا من 12 عاماً، الذين يعانون من التهابات رئوية ويحتاجون إلى إنعاش بالأوكسيجين.

وأظهرت دراسة للوكالة أنّ المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقون ريمديسيفير يتعافون، في المتوسط، قبل نحو أربعة أيام من بقية المصابين.

ويعدّ هذا العقار الذي كان أنتجه مختبر غلياد الأمريكي لعلاج الحمى النزفية ايبولا بالأساس، أول علاج يثبت فاعلية، ولو متواضعة، لدى المصابين بكوفيد-19 وفقا لاختبارات سريرية واسعة.

وأتيح اللجوء إلى هذا العقار في الولايات المتحدة للحالات الطارئة، ثم في اليابان.