"لوفتهانزا" تحتفظ بخطة إنقاذ بديلة في حال فشل الخطة الحالية

كشفت وسائل إعلام في ألمانيا أن شركة لوفتهانزا للطيران تحتفظ بخطة إنقاذ بديلة في حال فشل تمرير الخطة الحالية في الجمعية العمومية للمساهمين غدا الخميس.

ذكرت وكالة أنباء (ايه إف إكس) الاقتصادية المملوكة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم استنادا إلى مصادر في أكبر شركة طيران ألمانية، أنه بهذه الطريقة يمكن للحكومة أن تحصل على نسبة الـ20% من أسهمها بدون موافقة بقية أصحاب الأسهم.

وتابعت المصادر أن لوفتهانزا ستحصل بذلك على نفس الأموال التي كانت ستحصل عليها من حزمة الإنقاذ الحالية والتي تبلغ قيمتها نحو تسعة مليارات يورو.

في المقابل، رفض متحدث باسم لوفتهانزا التعليق على هذا الموضوع.

يأتي ذلك على خلفية توجيه هاينز-هيرمان تيله، أكبر مساهم في لوفتهانزا، انتقادات إلى حزمة المساعدات الحالية، ويمكن لتيله الذي يمتلك حصة بنسبة 5ر15% أن ينجح في عرقلة الموافقة على الحزمة نظرا للتدني المتوقع لنسبة الحضور في الجمعية العمومية الطارئة غدا.

وبحسب المصادر، فإنه في حال فشل تمرير الحزمة الحالية، فإن من الممكن للحكومة الاتحادية أن تحصل على حصة في لوفتهانزا بنسبة نحو 10% من رأس المال المصرح به مقابل سعر الاكتتاب المنصوص عليه في الحزمة بـ56ر2 يورو للسهم، على أن تشتري الحكومة حصة أخرى بنسبة 10% عن طريق عملية أو عمليتين لزيادة رأسمال الشركة والتي يمكن لمساهمين أن يشاركوا في هاتين العمليتين، وهو ما سيضطر الحكومة إلى دفع المزيد من الأموال بسبب الارتفاع المتوقع في سعر الاكتتاب مقارنة بالحصة الاولى.

في المقابل، يمكن أن تكون المشاركة الصامتة للحكومة (عدم الحق في المشاركة في القرارات المهمة للشركة) والمنصوص عليها في الحزمة الحالية، أقل مما هو متفق عليه حاليا.

ولا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كانت الحكومة ستوافق على الخطة البديلة لاسيما وأن من المحتمل أن تتخلى في هذه الحالة من البداية عن جزء من العائدات التي كانت ستحصل عليها من الحزمة الأولى.