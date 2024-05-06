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  • ارتفاع أرباح "تكافل الراجحي" 81.7 % خلال الربع الأول بفضل خدمات التأمين

ارتفاع أرباح "تكافل الراجحي" 81.7 % خلال الربع الأول بفضل خدمات التأمين

ارتفاع أرباح "تكافل الراجحي" 81.7 % خلال الربع الأول بفضل خدمات التأمين
بلغت إيرادات التأمين خلال الربع الأول أكثر من 1.3 مليار ريال.
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاثنين 6 مايو 2024 10:30 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 6 مايو 2024 11:35 صباحا

ارتفع صافي أرباح شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي" خلال الربع الأول من العام الجاري 81.7 %، حيث بلغ نحو 111.3 مليون ريال، مقارنة بـ61.2 مليون في الربع المماثل من العام الماضي.

وعزى بيان للشركة على تداول ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين، إلى ارتفاع صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الأول 16 % إلى 113.2 مليون ريال مقابل 97.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو العمليات.

وبلغت إيرادات التأمين خلال الربع الأول أكثر من 1.3 مليار ريال مقابل 865.2 مليون في الربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 50.6 %، ويعود ذلك إلى نمو العمليات في جميع أنشطة التأمين.

كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة نحو 2.03 مليار ريال مقابل 1.2 مليار في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 68.3 %.

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