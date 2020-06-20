أمريكا: ارتفاع الإصابات الجديدة بكورونا بواقع 1.4%

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19-) في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 1.4 % مقارنة بأمس الجمعة إلى 2.22 مليون حتى الساعة 16:03 صباحا بتوقيت نيويورك ، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبنكز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة في عموم الولايات المتحدة في الحالات أعلى من متوسط الزيادة اليومية بنسبة 1.2% على مدار الأسبوع الماضي بحسب ما نشرت "الالمانية".

وسجلت نيويورك العدد الأكبر من الحالات المؤكدة حيث تبلغ 386556،بزيادة بواقع 0.2 % مقارنة بنفس الفترة اليوم السابق.

وسجلت ولاية أريزونا زيادة بنسبة 8 % في عدد الحالات عن نفس الفترة يوم أمس، ليرتفع الإجمالي إلى .46910

أما ولاية كاليفورنيا فسجلت العدد الأكبر من الوفيات خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، حيث توفى 71 شخصا.