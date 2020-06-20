فرنسا: السماح بحضور 5 آلاف مشجع كحد أقصى في الأحداث الرياضية

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم أن معظم الرياضات يمكنها أن تسمح بحضور خمسة آلاف مشجع كحد أقصى بداية من 11 يوليو.

وستقرر السلطات الشهر المقبل ما إذا كان من الممكن تخفيف القيود بسبب فيروس كورونا في النصف الثاني من أغسطس بحسب ما نشرت "الالمانية".

وذكرت رابطة الدوري الفرنسي مؤخرا أنها تريد أن تبدأ الموسم الجديد يومي 22 و23 أغسطس.

وتم إلغاء موسم 2019 / 2020 بنهاية أبريل الماضي بسبب وباء فيروس كورونا.