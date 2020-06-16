أخذ الاحتياطات الصحية يقلل مخاطر فيروس كورونا في الأنشطة اليومية

بدأ الأمريكيون العودة بالتدريج إلى مظاهر الحياة العادية مع انتهاء العمل بالقيود السارية لمحاصرة فيروس كورونا. لكن ما هي الأنشطة الآمنة؟

توجهت رويترز بهذا السؤال إلى خمسة من خبراء الأمراض الوبائية والصحة العامة لتقييم 11 نشاطا يوميا على مقياس من واحد إلى خمسة على أن يشير رقم واحد إلى النشاط منخفض المخاطر ورقم خمسة إلى النشاط مرتفع المخاطر.

واتفق العلماء على إمكانية أخذ الاحتياطات بما يجعل هذه الأنشطة كلها أكثر أمانا بحسب ما نشرت "رويترز".

وقال رايان مالوش الباحث بجامعة ميشيجان "الأنشطة شديدة المخاطر هي تلك التي تتم في أماكن مغلقة ذات تهوية سيئة يقضي فيها عدد كبير من الناس فترات طويلة من الوقت.

"أما الأنشطة منخفضة المخاطر فهي التي تتم في أماكن مفتوحة بها مساحات واسعة تتيح التباعد الاجتماعي وعدد قليل من الناس من خارج أسرتك ولفترة أقصر من الوقت".

