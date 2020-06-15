"أملاك العالمية" تعلن نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب في 30 % من رأس المال

أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عن نشرة الإصدار المخصصة للإكتتاب العام في أسهمها.

وبينت الشركة أنها ستطرح 27.18 مليون سهم عادي تمثل 30 في المائة من رأس مالها للاكتتاب.

فيما سيتم تخصيص 90 في المائة من الأسهم المطروحة للمؤسسات ونحو 10 في المائة للأفراد والتي تشكل 2.72 مليون سهم.

وحددت "أملاك" فترة الطرح للأفراد 4 أيام تبدأ من 2 وحتى 5 يوليو القادم.

وأوضحت النشرة أن الحد الأدنى للتخصيص هو 10 أسهم والأقصى مليون سهم، وسيتم تخصيص المتبقي إن وجد وفقا لما تقترحه الشركة والمستشار المالي "الاهلي كابيتال" ، علما أنه في حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 271,800 مكتتب فإن الشركة لا تضمن تخصيص الحد الأدنى.

وبينت أن الإعلان عن عملية التخصيص النهائي ستكون يوم 21 يوليو، علما أن فائض الاكتتاب أن وجد سيرد بحد أقصى 14 يوليو دون أي عمولات أو استقطاعات من الجهات المستلمة.

ولمزيد من المعلومات نرجو الإطلاع على نشرة إصدار "أملاك".