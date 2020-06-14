"دَوسِيَّة": مِلَفّ



كثيرا ما نسمعهم يقولون: دَوسِيَّة - يريدون بذلك "مِلَفا لحفظ الأوراق"، وهي كلمة مُعَرَّبة فرنسي dossier، وليس هناك ما يمنع من استعمال الألفاظ المُعَرَّبة، لأنها بتعريبها أخذت الجنسية العربية وخضعت لنظام الجملة العربية من حيث الإعراب، والتضام والرتبة ودخول العوامل المختلفة... وغيرها، شأنها في ذلك شأن كثير من الكلمات الأعجمية المعربة - غير أن استعمال الرديف العربي إنْ وُجِد أولى، وهو هنا كلمة "مِلَف" الذي يستعمل لحفظ الأوراق مع تنوع أشكاله وأحجامه - جاء في المعجم الوسيط: "المِلَفَّ: الإضبارَة تجمع أوراقا مختلفة في موضوع واحد أو أكثر (مُحْدَثَة)" وهو بكسر الميم، لأنه اسم آلة على وزن "مِفْعَل".