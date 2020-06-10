اختبار أدوية مضادة للالتهابات والسرطان كعلاج محتمل لكورونا

أعلنت جامعتا برمنجهام وأكسفورد اليوم أن اختبارات تُجري على أدوية تُستخدم في علاج الالتهابات والسرطان كعلاج مُحتمل لمرضى كوفيد-19.

ومن المعتقد أن الحالات الحادة من مرض كوفيد-19، الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يتسبب فيها إفراط في رد الفعل من جانب جهاز المناعة يُعرف باسم عاصفة سيتوكين ويتحرى الباحثون ما إذا كان من الممكن أن تلعب الأدوية التي تكبح عناصر معينة في جهاز المناعة دورا في وقف التصاعد السريع في الأعراض، وفقا لـ"رويترز".

وأول دواء من بين أربعة أدوية مرشحة للاستخدام هو عقار ناميلوماب من إنتاج شركة إيزانا بيوساينسز وهو عبارة عن جسم مضاد وحيد النسيلة دخل بالفعل مرحلة التجارب الأخيرة على علاج التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض يسمى التهاب الفقار الروماتويدي.

وهو يستهدف عامل السيتوكين المسمى جي.إم-سي.إس.إف المعتقد أنه محفز رئيسي، في المستويات التي لا تخضع للسيطرة، للالتهاب المفرط في الرئتين الذي لوحظ في مرضى-كوفيد-19.

ويجري اختبار هذا الدواء في إيطاليا كعلاج لكوفيد-19.

أما الدواء الآخر فهو إنفليكسيماب (سي.تي-بي13) الذي طورته شركة سيلتريون هيلثكير البريطانية وهو علاج مضاد لما يسمى عامل نخر الورم بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي ومتلازمة القولون العصبي.

وقال بن فيشر المشارك في التجارب السريرية من جامعة برمنجهام "تبين أدلة بدأت تظهر دورا حيويا للأدوية المضادة للالتهابات في عاصفة السيتوكين المرتبطة بالعدوى الشديدة بكوفيد-19.