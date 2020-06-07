المراكز الأمريكية: إصابات كورونا في أمريكا مليون و 920 ألفا و904 حالات

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة سجلت حتى اليوم الأحد مليون و 920 ألفا و904 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 29214 حالة إصابة عن الإحصائية السابقة.

وأضافت أن الوفيات نتيجة الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة زادت 709 حالات ليبلغ الإجمالي 109901 وفاة بحسب ما نشرت "رويترز".

وهذه هي الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت السادس من يونيو مقارنة مع أرقامها المسجلة في اليوم السابق.

وأرقام المراكز الأمريكية لا تعكس بالضرورة الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة.