319.5 مليار ريال التجارة الخارجية السعودية في الربع الأول من 2020

بلغت التجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، نحو 319.5 مليار ريال، مقابل 379.2 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2019، مسجلة تراجعا 15.7 في المائة بما يعادل نحو 59.6 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، سجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال الفترة، فائضا بقيمة 75.7 مليار ريال، منخفضا 36.6 في المائة "43.8 مليار ريال"، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من 2019 البالغ 119.5 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات بمعدل أعلى من تراجع الواردات.

وتراجعت الصادرات السلعية 20.7 في المائة بما يعادل 51.7 مليار ريال، لتبلغ 197.6 مليار ريال، فيما كانت نحو 249.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019. فيما تراجعت الواردات السلعية 6.1 في المائة بقيمة 7.9 مليار ريال، لتبلغ نحو 121.9 مليار ريال، فيما كانت 129.8 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019.

وخلال مارس الماضي، سجل الميزان التجاري السلعي للسعودية فائضا للشهر الـ49 على التوالي بنحو 40.5 مليار ريال ، بعد أن بلغت الصادرات 48.4 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 40.5 مليار ريال، لتبلغ التجارة الخارجية السلعية 88.9 مليار ريال خلال الشهر ذاته.

وكانت السعودية سجلت عجزا في الميزان التجاري السلعي في شباط (فبراير) 2016 بواقع 403 ملايين ريال، ومنذ ذلك الشهر تواصل المملكة تسجيل فائض في ميزانها التجاري "قيمة الصادرات أعلى من الواردات".

وهبط فائض الميزان التجاري السلعي خلال مارس على أساس سنوي بنسبة 81.4 في المائة بما يعادل 34.3 مليار ريال، ليبلغ 7.8 مليار ريال، مقابل 42.1 مليار ريال في الشهر نفسه من 2019.

وتراجعت الصادرات السلعية خلال شهر شباط (فبراير) الماضي 43.9 في المائة بما يعادل 37.8 مليار ريال، لتبلغ 48.4 مليار ريال، مقابل 86.1 مليار ريال في الشهر ذاته من 2019.

بينما انخفضت الواردات السلعية 8 في المائة بما يعادل 3.5 مليار ريال، لتبلغ 40.5 مليار ريال، مقابل 44 مليار ريال للشهر نفسه من 2019.

وكانت السعودية سجلت فائضا في ميزانها التجاري السلعي مع العالم بقيمة 439.4 مليار ريال خلال 2019، وهو ثاني أعلى فائض خلال خمسة أعوام، تحديدا منذ 2014 البالغ 632.2 مليار ريال.

وكان الميزان التجاري السعودي قد سجل فائضا قيمته 591.5 مليار ريال في 2018، وهو الأعلى خلال الأعوام الخمسة الماضية، يليه 2019، ثم 327.4 مليار ريال في 2017، و162.8 مليار ريال في 2016، و108.3 مليار ريال في 2015.

وبلغت التجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال 2019، نحو 1.52 تريليون ريال، مقابل نحو 1.62 تريليون ريال خلال 2018، مسجلة تراجعا 5.9 في المائة بما يعادل نحو 95.5 مليار ريال.

وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال 2019 فائضا بقيمة 439.4 مليار ريال، منخفضا 25.7 في المائة "152.2 مليار ريال"، مقارنة بالفائض المسجل خلال 2018 البالغ 591.6 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات مقابل ارتفاع الواردات.

وتراجعت الصادرات السلعية 11.2 في المائة بما يعادل 123.8 مليار ريال، لتبلغ 980.7 مليار ريال، فيما كانت نحو 1.1 تريليون ريال خلال 2018.

فيما ارتفعت الواردات 5.5 في المائة بقيمة 28.3 مليار ريال، لتبلغ نحو 541.3 مليار ريال، فيما كانت 512.9 مليار ريال في 2018.



وحدة التقارير الاقتصادية