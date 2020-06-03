أسهم أمريكا تستهل تداولاتها مرتفعة بدعم من تفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد

استهلت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم، إذ ظل المستثمرون متفائلين حيال انتعاش اقتصادي من تراجع ناجم عن فيروس كورونا وسط اضطرابات مدنية مستمرة بالبلاد.

وارتفع المؤشر داو جونز 164 نقطة، أي ما يعادل 0.64 في المائة، إلى 25906 نقطة. واستهل المؤشر ستاندرد آند بورز مرتفعا 18 نقطة، أو 0.59 في المائة، إلى 3098 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك 43 نقطة، أو 0.45 في المائة إلى 9651 نقطة، وفقا لـ"رويترز".