استهلت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم إذ طغى التفاؤل بشأن إعادة فتح الشركات على المخاوف بشأن مزيد من الاضطرابات الناجمة عن احتجاجات في البلاد بشأن مقتل جورج فلويد .
وارتفع المؤشر داو جونز 107 نقاط أو ما يعادل 0.42 في المائة إلى 25582 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز بمقدار 9 نقاط أو ما يعادل 0.30 في المائة إلى 3064 نقطة. وربح المؤشر ناسداك 14 نقطة أو ما يعادل 0.15 في المائة إلى 9566 نقطة، وفقا لـ"رويترز".
الأسهم الأمريكية تستهل تداولاتها مرتفعة و"داو جونز" يصعد 107 نقاط
استهلت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم إذ طغى التفاؤل بشأن إعادة فتح الشركات على المخاوف بشأن مزيد من الاضطرابات الناجمة عن احتجاجات في البلاد بشأن مقتل جورج فلويد .
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