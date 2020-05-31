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أحداث في صور

رذاذ الفلفل

«أ. ب »

متظاهر يتألم بعد أن رشت الشرطة الأمريكية رذاذ الفلفل عليه، خلال مشاركته في احتجاجات في ولاية مينيسوتا إثر وفاة جورج فلويد على يد ضابط في الشرطة.

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