متظاهر يتألم بعد أن رشت الشرطة الأمريكية رذاذ الفلفل عليه، خلال مشاركته في احتجاجات في ولاية مينيسوتا إثر وفاة جورج فلويد على يد ضابط في الشرطة.
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