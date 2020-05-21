الأسهم الأمريكية تهبط بفعل توترات التجارة وكورونا

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مع بدء تداولاتها اليوم مع تأجج المخاوف بفعل تنامي التوترات الصينية الأمريكية ونتائج متباينة لشركات التجزئة فضلا عن بواعث القلق حيال وتيرة التعافي من تباطؤ اقتصادي تغذيه أزمة فيروس كورونا.

وهبط المؤشر داو جونز 11.6 نقطة بما يعادل 0.05 بالمئة إلى 24564 نقطة، و تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز بمقدار 1.66 نقطة أو 0.06 بالمئة ليسجل 2969 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك 0.59 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 9375 نقطة، وفقا لـ"رويترز".