هولندا تسجل 30 حالة وفاة و534 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في هولندا وفاة 30 شخصا بفيروس كورونا ورصد 534 إصابة جديدة اليوم ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 106 والإصابات إلى 2994.

وقال المعهد الوطني للصحة في إفادة يومية إن أعمار المتوفين تتراوح بين 63 و95 عاما مشيرا إلى أن 643 مريضا دخلوا مستشفيات، وفقا لـ"رويترز".