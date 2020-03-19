"الصناعات الكهربائية" تخسر 40 مليون ريال في 2019

أعلنت شركة الصناعات الكهربائية اليوم عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2019 حيث حققت صافي خسارة بلغ 40.193 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 7.113 مليون ريال في عام 2018.

وقالت الشركة في بيان يرجع سبب الإنخفاض في صافي الربح و إجمالي الربح والربح التشغيلي إلى:

- انخفاض المبيعات من 705.9 مليون ريال الى 577.6 مليون ريال بسبب انخفاض الطلب من أحد العملاء الرئيسيين وتأجيل التوريد لبعض المشاريع.

- قيد خسائر بقيمة 21.7 مليون ريال ناتجه عن تغيير سياسة مخصص المخزون و إعدام مواد بطيئة الحركه نتيجة لتغير المواصفات الفنيه.

- قيد خسائر بمبلغ9.1 مليون ريال ناتجة عن انخفاض في قيمة المخزون حسب معايير المحاسبة الدولية .

- ارتفاع المصروفات المالية من 9.3 مليون ريال إلى 11.1 مليون ريال بسبب إرتفاع تكلفة ومستوي التمويل .