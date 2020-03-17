"ولاء" تربح 23 مليون ريال في 2019 بانخفاض 76%

أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني اليوم عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2019 حيث حققت صافي ربح قبل الزكاة بلغ 23.159 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 100.365 مليون ريال في عام 2018 بانخفاض 76.925 %.

وقالت الشركة في بيان يعود سبب الإنخفاض إلى:

- إنخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 85.46 مليون ريال وبنسبة 10.70%

- إنخفاض عمولة إعادة التأمين بمبلغ 4.23 مليون ريال وبنسبة 14.81%

- إرتفاع صافي المطالبات والمنافع الآخرى المتكبدة بمبلغ 80.76 مليون ريال وبنسبة 16.82%

- إرتفاع مصاريف الإكتتاب الآخرى بمبلغ 12.99 مليون ريال وبنسبة 134.19%.

- إنخفاض في إحتياطيات أقساط تأمينية إضافية بمبلغ 8.88 مليون ريال وبنسبة 166.72%

- إنخفاض في الإحتياطات الفنية الآخرى بمبلغ 17.74 مليون ريال وبنسبة 84.23%

- إنخفاض في تكاليف إكتتاب وثائق التأمين بمقدار 25.57 مليون ريال وبنسبة 35.71%

- إنخفاض في مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها بمقدار 15.44 مليون ريال وبنسبة 122.48%

- إنخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 17.53 مليون ريال سعودي وبنسبة 13.22%

- إرتفاع في إيرادات عمولة من ودائع بنكية والدخل من الإستثمار بمبلغ 12.77 مليون ريال سعودي وبنسبة 91.31%.