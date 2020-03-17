"سليمان الحبيب" تربح 870 مليون ريال في 2019 بارتفاع 8.6 %

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية اليوم عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2019 حيث حققت صافي ربح بلغ 870.23 مليون ريال مقارنة بصافي ربح 801.31 مليون ريال في عام 2018 بارتفاع 8.6%.

وقالت الشركة في بيان يعود ارتفاع صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة للعام 2019م بنسبة 8.60%، ليبلغ 870.2 مليون ريال وبزيادة قدرها 68.9 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، ذلك بشكل رئيسي إلى:



- نمت الإيرادات بمعدل 9.67% في عام 2019م لتبلغ 5,031.2 مليون ريال سعودي وبزيادة قدرها 443.6 مليون ريال، وذلك نتيجة النمو في قطاع المستشفيات وقطاع الصيدليات حيث كانت معدلات النمو في القطاعات (9.10%، 15.88% على التوالي). بالمقابل كان هناك انخفاض طفيف وبنسبة (5.30%) في قطاع الحلول والذي يتعلق باستبعاد احدى الشركات التابعة من هذا القطاع في نهاية عام 2018م، (لغرض المقارنة العادلة، عند استثناء تأثير هذا الاستبعاد لتلك الشركة، تبلغ نسبة النمو لقطاع الحلول 47.71%). كان توزيع نسب مساهمة القطاعات في الايرادات كما يلي: قطاع المستشفيات 80%، قطاع الصيدليات 17% فيما ساهم قطاع الحلول بنسبة 3%.

- يعود النمو في الايرادات بشكل رئيسي الى الزيادة في عدد المرضى بنسبة 7.17% بشكل عام في كافة المستشفيات الحالية للمجموعة، وبنسب نمو أعلى في كل من مستشفى السويدي، وكذلك مستشفى الخبر نتيجة الزيادة الناتجة عن تشغيل المجموعة للمستشفى خلال عام 2019م، بالإضافة الى ارتفاع مبيعات قطاع الصيدليات، وكذلك العقود الجديدة التي حصلت عليها المجموعة في قطاع الحلول.

- بلغ إجمالي الربح 1,538.4 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 176.4 مليون ريال سعودي، فيما بلغت نسبة نمو إجمالي الربح 12.95% نتيجة زيادة الايرادات بقيمة اعلى من الزيادة في تكاليف الايرادات، اذ بلغت نسبة هامش إجمالي الربح 30.58% مقارنة بـ 29.69٪ في العام 2018، حيث كانت الزيادة في الايرادات مصحوبة بمبادرات تحسين التكلفة التي نفذتها المجموعة لزيادة الكفاءة التشغيلية.

- بلغ الدخل من العمليات 867.7 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 66.2 مليون ريال سعودي، وبنسبة نمو قدرها 8.26%، فيما بلغت نسبة الدخل من العمليات 17.25% مقارنة بـ 17.47٪ في العام 2018، حيث استطاعت المجموعة المحافظة على نفس نسب هوامش الربحية لهذا الدخل خلال فترات المقارنة، وذلك بالرغم من الزيادة في التكاليف المرتبطة بتشغيل مستشفى الخبرخلال العام الحالي.

- ارتفاع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) إلى 1,185.3 مليون ريال سعودي بنسبة 8.24%، حيث ارتفعت الأرباح بمبلغ 90.2 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام 2018م، بينما حافظت المجموعة تقريبا على استقرار نسبة هامش الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) بمعدل 23.56%.

- ارتفاع صافي الدخل خلال فترة 12 شهراً بنسبة 8.60%، ليبلغ 870.2 مليون ريال سعودي، وبنسبة صافي دخل بلغت 17.30%. ويعود ذلك الى أن الارتفاع في الايرادات والذي كان بوتيرة أعلى من الزيادة في التكاليف، حيث كانت الزيادة في الايرادات مصحوبة بمبادرات تحسين التكلفة التي بادرت المجموعة بتنفيذها لزيادة الكفاءة التشغيلية