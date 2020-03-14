فرنسا تحذر من استخدام الأدوية المضادة للالتهابات لعلاج "كورونا"

حذر وزير الصحة الفرنسي اليوم المواطنين من استخدام الأدوية المضادة للالتهاب إذا ظهرت عليهم أعراض تشبه الإصابة بفيروس كورونا لأن هذه الأدوية قد تزيد حالتهم سو

وقال الوزير أوليفييه فيران على تويتر "تناول الأدوية المضادة للالتهاب (ايبوبروفين وكورتيزون...) قد يكون ضمن عوامل تفاقم العدوى. إذا كنت مصابا بارتفاع في درجة الحرارة فعليك أن تأخذ باراسيتامول"، وفقا لـ"رويترز".