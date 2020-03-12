"كورونا" يهوي بالمعادن.. الذهب يتراجع 3% والبلاديوم صوب أكبر خسائر منذ 2008

هوى البلاديوم أكثر من 11 في المائة اليوم، متجها صوب أكبر انخفاض يومي له منذ 2008، في حين فقد الذهب أكثر من 3 في المائة مع حظر الولايات المتحدة الرحلات القادمة من أوروبا بسبب انتشار الفيروس مما دفع المستثمرين القلقين لتسييل شتى الأصول.

وانضمت المعادن النفيسة الأخرى إلى موجة التراجع الحاد، ليهبط البلاتين أكثر من 7 في المائة والفضة أكثر من 6 في المائة، وفقا لـ"رويترز".

وهوت الأسهم العالمية لتدخل نطاق المراهنة على انخفاض الأسعار وتراجع النفط أكثر من 5 في المائة بعد أن حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرحلات من أوروبا لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مما يهدد بمزيد من التعطيلات في الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 1424 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 3.4 في المائة إلى 1578.99 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 3.7 في المائة لتسجل 1581.30 دولار.

وهوى البلاديوم، المستخدم في أنظمة عوادم السيارات، 11 في المائة إلى 2051.64 دولار للأوقية، أدنى مستوياته في شهرين. وتراجعت الفضة 5.3 في المائة إلى 15.86 دولار، أقل سعر لها منذ 17 يوليو تموز. وفقد البلاتين 7.4 في المائة ليسجل 796.45 دولار، متجها صوب أسوأ يوم له منذ ديسمبر 2008.