بعد ارتفاعها 8.3 % أمس .. أسعار النفط تستقر عند 37 دولار

قلصت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر أيار (مايو) المقبل، خسائرها عند الافتتاح الأربعاء إلى نحو 0.3 في المائة (0.1 دولار) لتتداول عند 37.1 دولار للبرميل عند الساعة 11 صباحا بتوقيت السعودية (8 صباحا بتوقيت جرينتش).

وكانت أسعار برنت قد افتتحت على تراجع بنحو 2 في المائة اليوم.

يأتي ذلك عقب ارتفاع الأسعار بنحو 8 في المائة أمس الثلاثاء.

وبحسب رويترز، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأربعاء إن الحوار مستمر مع أوبك وإن روسيا سترسل ممثلا إلى اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن المنظمة يوم 18 مارس آذار في فيينا.

وكانت أسعار النفط تراجعت ،الإثنين الماضي، 24 في المائة مغلقا عند 34.3 دولار، وهو أعلى وتيرة تراجع يومي خلال 29 عاما (منذ 17 كانون الثاني (يناير) 1991).

وتراجعت الأسعار بأكثر من 30 في المائة عند مطلع تداولات الإثنين، وخلال أربع جلسات فقد النفط نحو ثلث قيمته، حيث كان قد أغلق عند مستوى 51.86 دولار في جلسة الثالث من آذار (مارس) الجاري.

وكان أكبر هبوط لأسعار خام برنت تم تسجيله في عام 1991 عندما انهارت الأسعار بنحو 35 في المائة في 17 كانون الثاني (يناير) من العام، وهو يوم بدء تحرير الكويت من العراق أو حرب الخليج الثانية.