وقعت "امسا للضيافة" و"أرتال الفندقية" و"حياة" اتفاقيات ومذكرة تفاهم لتطوير وإدارة 3 فنادق في الرياض، ضمن خطة تستهدف تشغيلها تحت علامات "حياة" التجارية العالمية، في خطوة تعكس استمرار توسع الاستثمارات في قطاع الضيافة السعودي.

تشمل الاتفاقية فندقاً جديداً قيد التطوير في حي النفل، إلى جانب فندقين في حيّي الصحافة والمحمدية، على أن يتم افتتاح الفنادق وتشغيلها على مراحل قبل نهاية العام الجاري.

من المقرر أن يضم فندق النفل 70 جناحاً، فيما يضم فندق الصحافة 131 غرفة وجناحاً، بينها جناح ملكي، إضافة إلى مطعم وقاعتي اجتماعات وصالة رياضية ومنتجع صحي.

أما فندق المحمدية، الواقع على شارع التخصصي، فمن المتوقع أن يضم 99 وحدة فندقية، تشمل غرف ديلوكس وأجنحة فاخرة، إلى جانب مطعمين و5 قاعات للفعاليات ومرافق ترفيهية وصحية.

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على هامش حفل التوقيع ذكر لـ"الاقتصادية" معين سرحان، الرئيس التنفيذي لشركة "امسا للضيافة"، إن سقف طموحات الشركة في السوق السعودية “أعلى من السماء”، مؤكداً أن المستهدفات تعكس ثقة الإدارة في إستراتيجية الشركة ونموذج أعمالها القائم على إدارة وتشغيل الفنادق بنظام الامتياز التجاري (Franchise).

أضاف أن "امسا للضيافة" تدير حالياً نحو 13 فندقاً يضم قرابة 4 آلاف غرفة فندقية، بين فنادق قيد التشغيل وأخرى ضمن خطط التطوير، مع انتشار في عدد من المواقع الحيوية في السعودية، من بينها مشروع مسار مكة وغيرها من الوجهات.

وأوضح أن الشراكة مع "أرتال" جاءت نتيجة توافق الرؤية بين الجانبين بشأن مستقبل قطاع الضيافة، مبينا أن هذه الخطوة تمثل مرحلة نوعية في مسيرة "أرتال"، وستسهم في رفع مستويات الخدمة، وتعظيم الإيرادات، إلى جانب تعزيز الاهتمام بالكوادر البشرية، وهو ما يحظى بأولوية لدى إدارة الشركة.

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تعاون يستهدف توسيع خيارات الضيافة

سرحان أعرب عن تطلعه إلى التعاون مع "أرتال" و"حياة"، بما يسهم في توسيع خيارات الضيافة الفندقية المقدمة لزوار مدينة الرياض، ورفع جودة الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا في وقت تستعد فيه العاصمة السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030، وما يصاحبه من نمو متوقع في الطلب على الغرف الفندقية والخدمات السياحية عالية الجودة.

فهد الخنيني، رئيس مجلس إدارة "مجموعة أرتال الفندقية"، قال من جانبه إن الشركة عملت خلال السنوات الماضية على تقديم الضيافة السعودية بصورة مختلفة، وتمكنت من الوصول إلى مستوى مرضٍ من الجودة بفضل جهود فريق العمل.

أضاف أن "أرتال" تبدأ اليوم مرحلة جديدة مع "امسا للضيافة" و"حياة"، تستهدف من خلالها الارتقاء إلى مستويات أعلى من الجودة، عبر تكامل الجهود بين الأطراف الثلاثة.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في دعم نمو قطاع الضيافة في الرياض خلال المرحلة المقبلة.



تأتي الاتفاقية في وقت يشهد فيه قطاع الضيافة السعودي توسعاً متسارعاً، مدعوماً بارتفاع الطلب على السياحة والفعاليات الكبرى والمشاريع النوعية، إلى جانب استعداد الرياض لاستضافة عدد من الأحداث الدولية خلال الأعوام المقبلة