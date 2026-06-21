حافظت المدينة المنورة على صدارة المناطق السعودية في معدلات إشغال الفنادق طوال الفترة الممتدة من الربع الأول 2024 حتى الربع الأول 2026، مستفيدة من الطلب المستمر المرتبط بالعمرة والزيارة.

بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، سجلت المدينة المنورة أعلى معدل إشغال للفنادق في جميع الأرباع محل الرصد منذ بدء البيانات، لترسخ مكانتها بوصفها السوق الفندقية الأكثر نشاطا في السعودية، مدعومة باستمرار تدفق الزوار على مدى العام، وليس فقط خلال مواسم الذروة.

وأظهر التحليل الذي استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تباينا في متوسط أسعار الغرف الفندقية بين المناطق، مع تصدر مناطق أخرى الأسعار رغم تسجيلها معدلات إشغال أقل.

ورغم احتفاظ المدينة المنورة بالصدارة من حيث الإشغال، فإنها لم تتصدر متوسط أسعار الغرف الفندقية في جميع الفترات، إذ أظهرت البيانات أن بعض المناطق، وفي مقدمتها الرياض التي سجلت متوسطات أسعار أعلى.

وجاء ذلك مدفوعا بطلب سياحة الأعمال والمؤتمرات وارتفاع نسبة الفنادق الفاخرة، في حين حافظت المدينة المنورة على مستويات إشغال مرتفعة مع أسعار أكثر استقرارا نسبيا.

العلاقة بين الإشغال والأسعار ليست طردية

ويبرز ذلك أن العلاقة بين الإشغال والأسعار ليست طردية في جميع الحالات، إذ يمكن أن تحقق منطقة إشغالا مرتفعا مع متوسط أسعار أقل من منطقة أخرى تستقبل شريحة مختلفة من الزوار أو تضم فنادق ذات تصنيف أعلى.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة الثانية من حيث متوسط السعر اليومي للغرف الفندقية خلال الربع الأول من العام الجاري، الذي بلغ 470 ريالا، خلف منطقة الرياض التي سجلت 783 ريالا للغرفة.

فيما حلت المنطقة الشرقية ثالثة بمتوسط 460 ريالا، ثم القصيم 455 ريالا، وحائل 438 ريالا، كما سجلت مكة المكرمة متوسطا بلغ 367 ريالا، بينما جاءت الحدود الشمالية الأقل سعرا عند 219 ريالا وتبوك الأعلى بـ 1121 ريالا.

وأظهرت البيانات موسمية واضحة، حيث ترتفع معدلات الإشغال في المدينة المنورة خلال مواسم العمرة، بينما تتراجع في بعض الفصول، إلا أنها تبقى الأعلى مقارنة ببقية المناطق.

في المقابل، تتسم الرياض باستقرار نسبي في الطلب على مدى العام، مدعومة بالنشاط الاقتصادي والفعاليات والمعارض والمؤتمرات.

مكة تتصدر في إقامة النزلاء بمتوسط 5.2 ليلة

كما أظهرت البيانات تباينا في متوسط مدة إقامة النزلاء بين المناطق، وتصدرت مكة المكرمة القائمة بمتوسط 5.2 ليلة، مدفوعة بارتفاع مدة الإقامة إلى 6.7 ليلة خلال فبراير.

فيما جاءت المدينة المنورة في المرتبة الثانية بمتوسط 3.5 ليلة، تلتها الرياض بـ2.5 ليلة، ثم تبوك بـ2.3 ليلة، والمنطقة الشرقية ونجران بـ2.2 ليلة لكل منهما.

أما مكة المكرمة، فتشهد تقلبات أكبر في الإشغال والأسعار تبعا لمواسم الحج والعمرة، في حين تحافظ جدة على مستويات متوازنة مستفيدة من حركة الأعمال والسياحة الداخلية، إضافة إلى موقعها كبوابة رئيسة للحرمين الشريفين.

عوامل جديدة تحدد تسعير الغرف الفندقية

وتشير نتائج المقارنة إلى أن سوق الضيافة السعودية لم يعد يعتمد على عامل واحد في تحديد الأسعار، إذ أصبحت طبيعة الطلب، وتصنيف المنشآت، والمواسم، ونوعية الزوار، عوامل رئيسة في تسعير الغرف الفندقية، إلى جانب مستوى الإشغال.

وبوجه عام، تؤكد البيانات استمرار قوة الطلب على الفنادق في المدينة المنورة، التي حافظت على المركز الأول في الإشغال طوال الفترة محل الدراسة، بينما استمرت المنافسة بين المناطق الأخرى على صدارة متوسط أسعار الغرف.

ويأتي ذلك في انعكاس لتباين هيكل الطلب السياحي بين المناطق السعودية واختلاف طبيعة النشاط الاقتصادي والسياحي في كل منها.

وحدة التحليل المالي