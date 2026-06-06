لا تفتقر مدينة فورت لودرديل إلى النوادي والمطاعم وغيرها من وسائل الترفيه التي تجذب الشباب لإنفاق أموالهم، لكن ناتالي بدور لا تهتم بأي من ذلك.

بدور البالغة من العمر 26 عاما، مهووسة بالادخار، فقد نجحت في ادخار 300 ألف دولار بعدما خصصت أكثر من نصف دخلها من عملها في مجال تسويق المنتجات لدى شركة "تشيوي" العملاقة المتخصصة في مستلزمات الحيوانات الأليفة، بما في ذلك عائدات بيع أسهم الشركة.

كما تعيش مع زميلة في السكن ونادرا ما تخرج، وتطهو طعامها في المنزل، وتقود سيارة يبلغ عمرها 18 عاما، وترى أن هذه التضحيات تستحق العناء إذا كانت ستمنحها أمانا ماليا في المستقبل، وتقول "كان من المهم بالنسبة لي أن أحاول التقدم مبكرا في حياتي، كنت أرى دائما أن ذلك مفتاح الوصول إلى الحياة التي أريدها".

التقاعد المبكر هدف لجيل جديد

في وقت يستمتع فيه كثير من أبناء الجيل "زد" بالمخاطرة في أسواق التنبؤ والعملات المشفرة، يتبنى آخرون نهجاً معاكساً تماما.

فهم يفتحون حسابات التقاعد في سن أبكر مقارنة بالأجيال السابقة، ويساهمون بالحد الأقصى المسموح به سنوياً، فالجيل المعروف بالسعي إلى تحسين مظهره وأسلوب حياته إلى أقصى حد، بات يطبق النهج نفسه على الادخار للتقاعد.

ربما يكون هؤلاء المدخرون في الواقع يستجيبون للضغوط نفسها التي دفعت أقرانهم إلى تبني ما يُعرف بـ"العدمية المالية" والاستثمار في أصول عالية المخاطر، وأدت الزيادات في أسعار العقارات وارتفاع أسعار الفائدة إلى حرمان كثير من الشباب من فرصة شراء منزل في أجزاء واسعة من أمريكا.

كما يتوقع أن يستنفد صندوق الضمان الاجتماعي احتياطياته بحلول 2032، وفي الوقت نفسه، يهدد الذكاء الاصطناعي بإلغاء كثير من الوظائف، ولا سيما الوظائف المخصصة للمبتدئين، أما بالنسبة لمن لديهم وظائف، فإن الادخار بأكبر قدر ممكن اليوم يمنحهم أملاً في تحقيق الأمان والحرية مستقبلاً، حتى وإن اضطروا إلى الانتظار سنوات قبل جني ثمار ذلك.

نائب رئيس التمويل السلوكي والاستثمار في منصة إدارة الثروات عبر الإنترنت "بيترمنت" دان إيغان قال "رغم أن الدافع يأتي من شعور بعدم اليقين والقلق، فإنه يمنحهم أساساً يسمح لهم بأن يكونوا أكثر طموحاً طوال بقية حياتهم".

الجيل "زد" يبدأ الادخار في سن أصغر

بحسب استطلاع أجرته شركة "تشارلز شواب" عام 2024 بين عملائها، بدأ أفراد الجيل "زد" الادخار والاستثمار عند سن 19 عاما، أما أبناء الجيل "إكس" فلم يبدأوا قبل سن 32 عاما، في حين بدأ جيل "طفرة المواليد" عند سن 35 عاما.

كما أظهرت بيانات مجموعة "فانجارد" أن ثُلث أبناء الجيل "زد" الذين ساهموا في حساب تقاعد فردي خلال العام الماضي استثمروا الحد الأقصى المسموح به قانونا، والبالغ 7 آلاف دولار، مع ذلك تشير "فانجارد" إلى أن غالبية أبناء الجيل "زد"، الذين لا يزال أصغر أفرادهم في مرحلة المراهقة، لا يمتلكون حتى الآن حسابات تقاعد فردية.

لكن تقريرا صدر عام 2024 عن معهد شركات الاستثمار وجامعة شيكاغو خلص إلى أن أبناء الجيل "زد" الأكبر سناً "يتفوقون" على الأجيال السابقة في المساهمة بمدخرات التقاعد، كما أنهم يمتلكون في حسابات التقاعد أصولاً تزيد بنحو ثلاثة أضعاف عما كان يمتلكه أبناء الجيل "إكس" في العمر نفسه عام 1989، بعد احتساب أثر التضخم.

ينتمي بعض هؤلاء المدخرين إلى حركة أوسع على الإنترنت تُعرف باسم "الاستقلال المالي والتقاعد المبكر"، وتهدف إلى الادخار والاستثمار بكثافة في بداية الحياة المهنية للوصول إلى التقاعد قبل السن التقليدية البالغة 65 عاما.

بينما يكتفي آخرون بالسعي إلى حياة مستقرة ومريحة عند التقاعد، بغض النظر عما سيحدث للضمان الاجتماعي، كما يرغب كثيرون في تكوين احتياطي مالي كافٍ حتى لا يجدوا أنفسهم يوماً محاصرين في وظيفة لا يحبونها.

قالت غريس كولفين البالغة من العمر 26 عاما "قد لا أترك عملي بالضرورة، لكنني سأرفض القيام بأمور لا أرغب فيها ببساطة. ولن تعود قيود الامتيازات المالية مغرية كما كانت، وسيصبح بإمكانك قضاء وقت أطول مع العائلة من دون القلق بشأن تحقيق أهداف المبيعات أو التعرض للفصل".

الادخار يمنح الحرية .. لكن قد يتحول إلى هوس

تعمل كولفين في مجال الاستشارات الإدارية بمدينة شيكاغو، كما تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي محتوى يوثق عاداتها في الادخار، والتي ساعدتها حتى الآن على جمع 100 ألف دولار. ويتابعها 33100 شخص، معظمهم في الفئة العمرية نفسها، وأكثر سؤال تتلقاه هو كيف يمكن البدء؟ ويقول كثيرون إنهم يشعرون بالشلل عندما يفكرون في الادخار للمستقبل.

لا يفهم جميع أصدقاء كولفين سبب ادخارها بهذا القدر، ويتساءلون عما ستفعله بعد بلوغ أهدافها المالية، وبعضهم يختار عدم الادخار إطلاقا بسبب نظرته المتشائمة إلى اضطرابات العالم، لكنها ترى أن موقفهم وموقفها المختلف، يمثلان ردين منطقيين من الجيل "زد" على تجربة واحدة، وهي مشاهدة آبائهم يفقدون وظائفهم خلال الأزمة المالية العالمية، وقالت "كلاهما مجرد استجابة من الجيل (زد) للقلق الاقتصادي نفسه".

لكن الهوس بالادخار قد يحمل جانبا سلبيا، إذ قال رئيس أبحاث الاقتصاد السلوكي في "فانجارد" آندي ريد، إن بعضهم يركزون بشدة على تنمية مدخراتهم إلى درجة أنهم يسمحون بتراكم ديون الائتمان، فتركيزهم على الهدف البعيد يجعلهم يغفلون الحاجة الأكثر إلحاحا، وهي السيطرة على الديون.

وقال ريد "يعتقد الناس أنهم يحققون أفضل نتيجة لمستقبلهم، لكنهم في الواقع يدفعون فوائد أكبر أو يحققون عوائد أقل على المدى الطويل لأنهم لا يتعاملون مع أولوياتهم المالية بالترتيب الصحيح"، وبالنسبة إلى أبناء "زد" المولعين بالادخار، فإن المكاسب المستقبلية المحتملة تبدو أكبر من أن تفوت.

الحرية المالية هي الهدف النهائي

يريد إيمانويل دانيال البالغ من العمر 24 عاما، الوصول إلى مرحلة يصبح فيها العمل خياراً وليس ضرورة، ويقيم دانيال في حي برونكس ويعمل محللا ماليا لدى شركة "أمريكان إكسبريس".

بدأ الادخار والاستثمار في سن 18 عاما وبنى ميزانيته على أساس المساهمة بالحد الأقصى الممكن في حساب تقاعد من نوع "روث"، إلى جانب المساهمة في خطة تقاعد "401 كي" وحساب ادخار مرتفع العائد. وحتى الآن، جمع 92 ألف دولار موزعة بين حسابات الادخار والوساطة المالية، أما في أوقات الفراغ، فيفضل الأنشطة المجانية أو منخفضة التكلفة، ولا يشعر بأنه يفوّت الكثير.

وقال دانيال "أنا أدخر من أجل الحرية فقط. حرية أن أستيقظ وأنا أملك السيطرة الكاملة والاستقلال الكامل على يومي".