PIF يتلقى 68 مليار ريال توزيعات نقدية من استثماراته في الأسهم السعودية

تقترب التوزيعات النقدية التي استحقها صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية، من بلوغ 67.7 مليار ريال خلال عام 2025، نظير استثماراته في سوق الأسهم السعودية، حيث يمتلك الصندوق حصصا في 29 شركة، منها 19 شركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية للفترة.

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" استنادا إلى بيانات "تداول"، فقد تراجعت التوزيعات النقدية التي استحقها الصندوق بنحو الربع، مقارنة بالعام 2024.

ويعود ذلك إلى بشكل أساسي إلى تراجع توزيعات شركة أرامكو السعودية لاسيما المتعلقة بالأداء والتي انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى توزيعات استثنائية لشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" في 2024.

التوزيعات محل الرصد هي حصيلة الشركات التي يستثمر فيها بسوق الأسهم السعودية بشكل مباشر أو من خلال أذرعته الإستثمارية كسنابل للاستثمار وكذلك "سالك" ، والتي تزيد ملكيتهم فيها عن 5% أو تم الإفصاح عنها.

يعد الصندوق الذي يدير أصولا تتجاوز قيمتها 3.4 تريليون ريال، المحرك الأساسي للاقتصاد السعودي، حيث يؤدي دورا رئيسيا في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي.

ومن شأن هذه التوزيعات دعم الصندوق في التزامه بضخ استثمارات محلية سنوية لا تقل عن 150 مليار ريال في مشاريع جديدة داخل السعودية حتى عام 2025.

"أرامكو" الجزء الأكبر

أرامكو السعودية في صدارة الشركات من حيث قيمة التوزيعات النقدية، حيث حصل الصندوق على نحو 51.3 مليار ريال مقابل حصته البالغة 16% والتي تعود ملكيتها لشركة سنابل للاستثمار ويملكها الصندوق بنسبة 100% .

تمثل توزيعات أرامكو نحو 76% من إجمالي التوزيعات التي تلقاها الصندوق من الشركات التي يمتلك فيها نسبة 5% أو أكثر، في حين لاتشمل أي توزيعات أن حصلت دون هذه الملكية.

باستثناء توزيعات أرامكو، بلغ مجموع ما أستحقه الصندوق من بقية الشركات نحو 16.5 مليار ريال، وهي تقل عن العام الماضي والبالغة 20.9 مليار ريال، ليعود الفارق إلى توزيعات استثنائية لـ "إس تي سي".

احتلت شركة "إس تي سي" المرتبة الثانية من حيث قيمة التوزيعات، بإجمالي بلغ 6.8 مليار ريال، ورغم عدم وجود توزيعات استثنائية لهذه الفترة، فيما حل البنك الأهلي السعودي ثالثا، حيث بلغ نصيب الصندوق من التوزيعات 4.8 مليار ريال، بزيادة بلغت 13% عن العام السابق، تليه شركة السعودية للطاقة بتوزيعات بلغت 2.2 مليار ريال تقريبا.

10 شركات لم توزع أرباحا

يمتلك الصندوق حصصا في 10 شركات لم تعلن عن توزيع أرباح نقدية لعام 2025 حتى وقت إعداد التقرير، وهي: معادن، أكوا، مبكو، العقارية، النقل الجماعي، إعمار، إعادة للتأمين، نادك، وكذلك مسار ومجموعة "إم بي سي"، وتشير البيانات إلى أن معظم هذه الشركات لم تقم بتوزيع أرباح على مساهميها خلال السنوات الماضية.

غياب التوزيعات عن هذه الشركات ليس مؤشرا سلبيا بالضرورة، فشركات مثل أكوا ومعادن في مراحل توسع مكثفة تستدعي إعادة توظيف الأرباح في النمو بدلا من توزيعها.

ومع نضوج هذه الاستثمارات وانتقالها إلى مرحلة توليد تدفقات قوية تفوق حاجتها الاستثمارية، من المتوقع أن تشكل إضافة جيدة لتوزيعات الصندوق خلال الأعوام المقبلة.

عوائد الأسهم الحالية

تراوحت العوائد النقدي للشركات التي يستثمر بها صندوق الاستثمارات العامة مابين 8.3% كأعلى عائد ونحو 1.3% كأقل عائد ، وذلك بحسب أسعار الشركات بنهاية جلسة العاشر من الشهر الجاري.

يعود العائد الأعلى من بين الشركات المستثمر بها، ووفقا لسياسات التوزيع للعام الماضي وعطفا على الأسعار الجارية عند 8.3% لشركة أسمنت ينبع، فيما يمثل العائد لشركة "علم" الأقل في القائمة بواقع 1.3%.

240 مليار ريال عوائد 4 أعوام

خلال الأربع الأعوام الماضية (2022-2025) حصل صندوق الاستثمارات العامة على نحو 240 مليار ريال كتوزيعات نقدية خلال تلك الفترة، كانت أعلاها عام 2024، والتي شملت توزيعات أرامكو المتعلقة بالأداء وكذلك توزيعات استثنائية لشركة "اس تي سي".

وحدة التحليل المالي