من تويتر إلى SpaceX .. رهان المملكة القابضة يتضاعف 7.6 مرة

تحولت استراتيجية الاستثمار طويل الأجل التي انتهجتها شركة المملكة القابضة على مدى أكثر من عقد إلى واحدة من قصص النجاح الاستثمارية لشركة سعودية في قطاع التقنية العالمي، بعدما ارتفعت القيمة السوقية لاستثماراتها المرتبطة بشركات إيلون ماسك إلى نحو 25.6 مليار ريال ( 6.8 مليار دولار)، مقارنة بإجمالي استثمارات بلغ 3.38 مليار ريال ( 900 مليون دولار) منذ عام 2011، أي بزيادة تعادل 7.6 مرة.

جاءت القفزة الأخيرة بعد إدراج شركة "SpaceX" في بورصة ناسداك، في أكبر طرح عام أولي في التاريخ، حيث أعلنت المملكة القابضة امتلاكها 42.4 مليون سهم من أسهم الفئة "A"، لترتفع قيمة حصتها إلى نحو 6.83 مليار دولار، مقابل قيمة دفترية بلغت 4.47 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2026.

رحلة استثمار امتدت 15 عاما

بدأت العلاقة الاستثمارية بين المملكة القابضة وشركات إيلون ماسك قبل أكثر من عقد، عندما استثمرت الشركة 50 مليون دولار في تويتر عام 2011 قبل إدراجها في الأسواق الأمريكية، ثم عززت استثمارها بمبلغ مماثل في عام 2015، ليصل إجمالي استثمارها في تويتر إلى 100 مليون دولار.

ومع تحول تويتر إلى "X" بعد استحواذ إيلون ماسك عليها، انتقلت الشركة إلى مرحلة جديدة من الاستثمار عبر المشاركة في جولتي التمويل B وC لشركة "xAI خلال عام 2024، باستثمارات بلغت 800 مليون دولار، ليرتفع إجمالي الأموال التي ضختها المملكة القابضة في هذه المنظومة إلى 900 مليون دولار.

ومع اندماج xAI مع X ثم انتقال الملكية إلى SpaceX وإدراج الأخيرة في السوق الأمريكية، ارتفعت القيمة العادلة لهذه الاستثمارات إلى 6.83 مليار دولار، محققة زيادة في القيمة تبلغ أكثر من 5.9 مليار دولار مقارنة بإجمالي الأموال المستثمرة.

كيف نمت استثمارات المملكة القابضة -02

المكاسب لا تزال على الورق .. والرهان طويل الأجل

رغم تضاعف قيمة استثمارات المملكة القابضة إلى نحو 25.6 مليار ريال، فإن هذه الزيادة لا تمثل حتى الآن أرباحا محققة أو سيولة متاحة للشركة، وإنما تعكس ارتفاعا في القيمة السوقية لاستثمارها بعد إدراج " سبيس إكس "وبنهاية الجلسة الأولى لها.

وفقا لإفصاحات الشركة، لا تزال الحصة مصنفة ضمن استثمار استراتيجي طويل الأجل، كما أن الأسهم تخضع لفترة حظر بيع تمتد إلى 180 يوما من تاريخ الإدراج، مع إمكانية تعديلها وفق شروط محددة.

تقييم الاستثمار سيظل عرضة للتغيرات مع تحركات سهم " سبيس إكس " في السوق، ما يعني أن القيمة الحالية تبقى مكاسب على الورق قابلة للارتفاع أو الانخفاض وفقا لتطورات السوق وأداء الشركة، لحين اكتمال عملية التخارج.

يعزز ذلك النهج الذي تتبناه المملكة القابضة، إذ تؤكد في استراتيجيتها أنها تستثمر برؤية طويلة الأجل تستهدف بناء القيمة عبر مختلف الدورات الاقتصادية، وليس تعظيم الأرباح قصيرة الأجل من خلال البيع السريع.

من هذا المنطلق، قد تكون القيمة الاقتصادية الحقيقية للاستثمار مرتبطة بقدرته على مواصلة النمو على مدى السنوات المقبلة، أكثر من ارتباطها بردة فعل السوق في الأيام الأولى بعد الإدراج.