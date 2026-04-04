"المملكة القابضة" : قيمة حصتنا في "سبيس إكس" 6.83 مليار دولار

أوضحت شركة المملكة القابضة، أنها تمتلك حاليا 42.4 مليون سهم في شركة سبيس إكس بقيمة دفترية 4.47 مليار دولار (16.76 مليار ريال)، واستنادا إلى سعر إغلاق الجمعة البالغ 160.95 دولار للسهم، فإن القيمة العادلة للحصة 6.83 مليار دولار (25.60 مليار ريال).

كانت "سبيس إكس" قد أتمت طرحها العام الأولي، وأصبحت مدرجة في بورصة ناسداك يوم الجمعة الماضي بسعر طرح أولي 135 دولار للسهم الواحد.

"المملكة القابضة" أشارت عبر بيان في "تداول" اليوم الأحد، إلى أن أسهمها في "سبيس إكس" تخضع لحظر تداول يصل إلى 180 يوما من تاريخ الإدراج، مع وجود أحكام معينة للرفع المبكر، وفقا لشروط تشمل إعلانات النتائج ومستويات أداء سعر السهم.

تعد "المملكة القابضة" مستثمرا طويل الأجل في هذا الأصل منذ استثمارها الأولي في "تويتر" (إكس حاليا) خلال 2011، بجانب استثمارها المبكر في "إكس إيه آي" التي قامت لاحقا بضم "إكس" ثم اندمجت في وقت لاحق مع "سبيس إكس"، ولا تزال "المملكة القابضة" تؤمن بالمستقبل الواعد لـ "سبيس إكس" على المدى الطويل. ويصنف هذا الاستثمار ضمن الأصول غير المتداولة للشركة كاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر (FVOCI).

بعد نجاح عملية الإدراج، تشير الشركة إلى أن هذا الطرح العام الأولي قد يؤدي إلى إعادة تصنيف استثمارها في "سبيس إكس" من المستوى 3 إلى المستوى 1 ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وفقا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13، نظرا لأن الأسهم أصبحت متداولة في سوق نشطة، وسيتم تقييم الاستثمار مستقبلا بالقيمة العادلة استنادا إلى سعر السهم السائد في كل فترة تقرير مالي.