مبيعات الهواتف الذكية تدفع إيرادات "جرير" لمستوى قياسي

تمكنت شركة "جرير" من تحقيق مبيعات قياسية وللربع الثاني على التوالي بفضل مبيعات الهواتف الذكية، لتحقق بذلك أرباحا خلال الفترة تفوق التوقعات.

الشركة، التي تعمل في مجال بيع الأدوات المكتبية وأجهزة الهواتف والحواسيب، سجلت مبيعات بنحو 3.2 مليار ريال وبنمو 13.9% الأعلى في 10 فصول.

أدت المبيعات القياسية إلى زيادة صافي الربح بنحو 12.5% لتصل إلى 310 ملايين ريال، وهي أعلى من توقعات المحللين التي جمعتها بلومبرغ.

رئيس "جرير" لـ"الاقتصادية": 38% من مبيعاتنا عبر "اشتر الآن وادفع لاحقا"

استقر هامش الربح الإجمالي خلال الفترة وسط المبيعات القياسية، لكن ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والمصروفات الادارية، ضغط على هامش صافي الربح بنحو 10 نقاط أساس إلى 9.7%.

بعد إعلان النتائج، سجل سهم الشركة أكبر مكاسب يومية منذ سبتمبر الماضي بواقع 2.4% ليغلق عند 14.3 ريال، ما يجعل القيمة السوقية للشركة عند 17.1 مليار ريال.

ولم تعلن "جرير" حتى الآن توزيعات أرباح الربع الرابع من العام الماضي، والتي من المتوقع أن تمثل 90% أو أكثر من أرباح الفترة، وفقا لسياستها الأخيرة

قفزة بنمو الربحية خلال 2025