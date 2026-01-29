رئيس "جرير" لـ"الاقتصادية": 38% من مبيعاتنا عبر "اشتر الآن وادفع لاحقا"

شكلت مبيعات الهواتف الذكية لشركة "جرير" نحو 60% من إجمالي المبيعات خلال الربع الرابع من العام الماضي، ما يعكس استمرار الطلب القوي على هذا القطاع، بحسب ما أكده لـ"الاقتصادية" رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العقيل.

وقال في اتصال هاتفي: إن مبيعات خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" مع خيارات التقسيط قاربت 38% من مبيعات التجزئة، في مؤشر على تنامي اعتماد المستهلكين على حلول الدفع المرنة.

وأشار العقيل إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية خلال العام الماضي بلغت 33% من إجمالي مبيعات التجزئة، مؤكّدًا تسارع التحول الرقمي وتزايد إقبال العملاء على الشراء عبر القنوات الإلكترونية.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه شركة جرير اليوم في بيان لها على "تداول"، عن ارتفاع أرباحها خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 12.5% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 310 ملايين ريال نتيجة زيادة مبيعات قسم الهواتف الذكية ومبيعات قسم خدمات ما بعد البيع.

ورغم الزيادة في إجمالي مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية والمصاريف غير التشغيلية مخصومة منها الإيرادات الأخرى إلا أن نسب الزيادة في صافي هذه المصاريف كان أقل من الزيادة في مجمل الربح، ما أدى إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة أكبر من الارتفاع في إجمالي الربح حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 7.7%.

وبحسب البيان، فإن السبب الرئيسي للارتفاع في إجمالي المبيعات بنسبة 7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يرجع إلى زيادة مبيعات قسم الهواتف الذكية، إضافة إلى صعود مبيعات أقسام خدمات ما بعد البيع والكمبيوتر والتابلت.



