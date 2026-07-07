تقدمت السعودية 4 مراكز في ترتيب الدول الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، لتصعد للترتيب الـ13 ارتفاعا من الـ17 في عام 2024، حسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

وفق وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، فالتقدم السعودي جاء على خلفية القفزة القوية في التدفقات بنسبة بلغت 53% تضعها ثالث النمو بين الـ13 الكبار.

جاء هذا بعد أن صعد الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية إلى 32.6 مليار دولار.

مع هذه الطفرة، عززت السعودية مكانتها بين دول منطقة الشرق الأوسط (غرب أسيا) لتصعد حصتها من الاستثمار المباشر المتدفق إلى المنطقة إلى نحو 30%، مقارنة مع من 23% في 2024.

تأتي هذه القفزة مع تفوق السعودية على المنطقة والعالم في نمو تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث نما عالميا 6% إلى 1.62 تريليون دولار، بينما نمت التدفقات الداخلة لمنطقة الشرق الأوسط بنحو 21% إلى 111 مليار دولار.

يقود صندوق الاستثمارات العامة السعودي أهمية متزايدة في الاستثمار الدولي، تزامنا مع تحول صناديق الثروة السيادية إلى فاعلين ذوي أهمية متزايدة في الاستثمار الدولي المملوك للدولة حيث تستثمر بشكل مباشر وعبر شركات متعددة الجنسيات تابعة لها.

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يمكن للصفقات المعلقة المعلن عنها في عام 2025 أن ترفع إجمالي نشاط الاستثمار المملوك للدولة إلى حوالي 160 مليار دولار أمريكي، إذا اكتملت في عام 2026، أو حوالي 10% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية.

تشمل العديد من هذه الصفقات صناديق الثروة السيادية استثمارها المباشر في شركات أجنبية، دون وساطة الشركات متعددة الجنسيات.

من الأمثلة البارزة على ذلك الاستحواذ المقترح على شركة "إلكترونيك آرتس" (الولايات المتحدة) من قبل كيان استحواذ خاص بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي مقابل حوالي 50 مليار دولار .

السعودية حاضرة بين أكبر 10 مشاريع جديدة عالميا

بالتزامن مع طفرة الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى السعودية، حضرت المملكة بين أفضل 10 مشاريع جديدة تم الإعلان عنها في عام 2025، من حيث القيمة بصفقة لشركة التطوير العقاري "دار الأركان: في الترتيب السابع بين الـ10 الكبار بقيمة 4.2 مليار دولار.

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برنامج سعودي لدعم صناعات مختارة

بحسب "أونكتاد"، فقد اكتسبت الحوافز المالية أهمية متزايدة كأداة أكثر انتقائية لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية وأهداف السياسة العامة.

شملت التدابير الأموال العامة وآليات التمويل الأخرى المدعومة من الدولة في العديد من الدول، بينما أطلقت السعودية برنامجا لتغطية ما يصل إلى 35% من الاستثمار الأولي في المشاريع في أنشطة صناعية مختارة.

تنويع الاقتصاد يحفز الاستثمارات

يعكس تعافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتناميها الأثرَ المشترك للانفتاح التنظيمي وفرص الاستثمار التي أتاحتها المشاريع العملاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف لتنويع الاقتصاد رؤية 2030.

أطلقت السعودية الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تستهدف مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ما يستلزم تدفقات سنوية مستدامة تتجاوز المستويات الراهنة بكثير.

جاءت قفزة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية نتاجا لمجموعة من الإجراءات منها، إقرار حقوق الملكية الأجنبية الكاملة في معظم قطاعات الاقتصاد، بجانب برنامج المقارّ الإقليمية المُطبَّق اعتباراً من 2024، بالإضافة إلى تأسيس شبكة من المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs) المُصمَّمة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر حوافز تنظيمية ومالية تنافسية.

بجانب ذلك، قامت السعودية بإصلاحات جوهرية في مجال حماية المستثمر منها، تحديث المحاكم التجارية واعتماد معايير التحكيم الدولي وإنشاء لجان متخصصة لتسوية نزاعات الاستثمار.

وحدة التحليل المالي