تعمل شركة بوينج للطيران مع صندوق الاستثمارات العامة لتوطين الصناعة في السعودية عبر 4 مسارات تشمل المواد الخام، والتدريب، وتصنيع القطع، والصيانة، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" أسعد الجموعي، رئيس بوينج السعودية.

وأوضح أن طائرة الشحن بوينج 777F تعد من أبرز طائرات الشحن بعيدة المدى، إذ يصل متوسط مداها إلى نحو 10 آلاف كيلومتر، ما يتيح تشغيل رحلات مباشرة، مثل الرحلات بين الرياض ونيويورك، ويقلل عدد التوقفات، ويرفع الاعتمادية التشغيلية، ويعزز العائد الاستثماري.

الشركة وفقا لرئيس بوينج، تسعى أن تكون الشريك الأول لقطاع الطيران في السعودية، سواء في النقل الجوي أو في القطاع الدفاعي بالتعاون مع وزارة الدفاع.

واليوم وقعت مجموعة السعودية وشركة بوينج، اتفاقية لدعم خطط التوسع لأسطول شركة السعودية للشحن من خلال تعزيز أسطولها بـ4 طائرات شحن من طراز بوينج 777، ومن المقرر تسليم أولى هذه الطائرات خلال الربع الرابع من عام 2026.

وأشار إلى أن النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية والتطور التقني في المنطقة يدفع شركات الطيران، بما فيها الخطوط السعودية، إلى التوسع في قدراتها التشغيلية للاستفادة من فرص النمو في سوق الشحن الجوي.

وبيّن أن أسطول شركة السعودية للشحن تضاعف مع دخول 4 طائرات جديدة إلى الخدمة، ليصل إجمالي الأسطول التشغيلي إلى 8 طائرات.

الجموعي أكد أن بوينج مستعدة لتلبية احتياجات العملاء المتعلقة بالتوسع وشراء الطائرات.

وستُخصص الطائرات الأربع لخدمة الوجهات الرئيسية ضمن شبكة طائرات الشحن التابعة للسعودية للشحن عبر 4 قارات، بما يعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن الجوي بين السعودية وأبرز المراكز التجارية والصناعية العالمية.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لمسيرة النمو المتسارع التي حققتها السعودية للشحن خلال الأعوام الأخيرة، حيث واصلت تعزيز حضورها العالمي وتطوير قدراتها التشغيلية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق لمنطقة الشرق الأوسط في شركة بوينج للطائرات التجارية عمر عريقات: "يمثل اختيار طائرات بوينج 777 للشحن لتعزيز أسطول السعودية للشحن تأكيدًا على الأداء الاستثنائي لهذا الطراز ومرونته التشغيلية العالية".

وتقول السعودية للشحن: إنها نقلت خلال عامي 2024 و2025، أكثر من 1.15 مليون طن من الشحنات عبر شبكتها العالمية، وسجلت نموًا متواصلًا في الإيرادات والصادرات الوطنية والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود.

يأتي ذلك مع المحافظة على مستويات أداء تشغيلي تجاوزت 90% في الالتزام بمواعيد الرحلات، ما عزز من دورها في دعم سلاسل الإمداد العالمية.