السعودية تتصدر نمو تمويلات الاستثمار الجريء في الأسواق الناشئة بـ145%

تصدرت السعودية الأسواق الناشئة عالميا في معدلات نمو تمويلات الاستثمار الجريء بنحو 145% على أساس سنوي، إضافة إلى تصدرها للمرة الأولى لتصبح السوق الأكثر نشاطا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2025.

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" استندت الى بيانات " magnitt"، بلغت تمويلات الاستثمار الجريء في السعودية 1.7 مليار دولار خلال العام الماضي بعدد صفقات تجاوز 257 صفقة، متصدرة بذلك المنطقة، مدعومة بزخم الاستثمارات والمبادرات الحكومية ورؤية 2030.

وشكلت حصة السعودية نحو 50% من إجمالي تمويلات الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط البالغه 3.4 مليار دولار خلال العام الماضي، مرتفعة 89% على أساس سنوي بعدد صفقات وصل 581 صفقة.

وجاءت شركة "نينجا" السعودية في صدارة أكبر الصفقات في المنطقة خلال الفترة، بصفقة بلغت 254 مليون دولار، ما يعكس تنامي جاذبية الشركات السعودية الناشئة لدى المستثمرين، وتزايد حجم الصفقات في سوق الاستثمار الجريء بالمملكة.

من جانب القطاعات، سجل قطاع التقنية المالية الأعلى جذبا في المنطقة بتمويلات 1.04 مليار دولار مرتفعا 164% على أساس سنوي، بعدد 152 صفقة تمت خلال العام الماضي.

نمو تمويلات الأسواق الناشئة

جاءت فيتنام في المرتبة الثانية من حيث أعلى الأسواق الناشئة نموا في جذب تمويلات الاستثمار الجريء بمعدل 92% على أساس سنوي، بقيمة بلغت 349 مليون دولار، تلتها كل من جنوب إفريقيا بـ 91% ثم الإمارات بـ 67% ثم كينيا بـ 40%، ونيجيريا 1%.

في المقابل، تراجعت أسواق بمعدلات متفاوتة تصدرتهم تركيا وإندونيسيا في تمويلات الاستثمار الجريء بمعدل 24% لكل منهما على حدة، ثم سنغافورة صاحبة التمويلات الأكبر بين الأسواق الناشئة ومصر بمعدل 11% لكل منهما.

التقنية المالية لا تزال تتصدر

حافظ قطاع التقنية المالية على صدارته كأكبر القطاعات جذبا لتمويلات الاستثمار الجريء في الأسواق الناشئة خلال 2025، بإجمالي تمويل بلغ 3.5 مليار دولار، متجاوزا بأكثر من 3 أضعاف التمويل الموجه لقطاع التجارة الإلكترونية والتجزئة، ما يعكس اتساع الفجوة بينه وبين بقية القطاعات، رغم تراجع التمويل بنسبة 12% على أساس سنوي.

في المقابل، استحوذت أكبر 5 قطاعات (التقنية المالية، التجارة الإلكترونية والتجزئة، البرمجة، حلول تقنية المعلومات، الطاقة) على 66% من إجمالي تمويلات الاستثمار الجريء في الأسواق الناشئة خلال العام مقارنة بـ 73% في 2024، في إشارة إلى تراجع نسبي في تركز التمويل واتساع قاعدة القطاعات المستفيدة.

وحدة التحليل المالي