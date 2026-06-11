التسهيلات المستخدمة لتداول الأسهم في السعودية تتراجع عن ذروتها

تراجعت التسهيلات المستخدمة في تداول الأسهم بالسعودية خلال الربع الأول من 2026 من أعلى مستوياتها المسجلة بنهاية العام الماضي، رغم استمرار نمو عدد العملاء المستفيدين من التمويل.

أظهرت البيانات ارتفاع حجم التمويل المتاح إلى نحو 26.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2026، بزيادة تقارب 3.2% على أساس سنوي، مدعوما بعوامل تشمل سياسات التمويل لدى شركات الوساطة وقيمة الأصول والضمانات المؤهلة للتمويل.

ورغم الزيادة في حجم التمويل المتاح، فإن التمويل المستخدم من قبل العملاء لم يواكب الوتيرة نفسها، إذ تراجع بنحو 1.2% ليصل إلى 20.8 مليار ريال بنهاية في الربع الأول من 2026.

بلغ التمويل المستخدم ذروته عند 21.6 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2025 قبل أن يتراجع في الربع التالي، بما يشير إلى تباطؤ الاعتماد على الرافعة المالية مع بداية العام الجاري.

تراجع معدل الاستغلال

أدى انخفاض نسبة استخدام التسهيلات التمويلية المتاحة إلى 78.7% خلال الربع الأول من 2026، مقارنة مع 82.2% في الربع الأول من 2025، لتسجل أدنى مستوى لها في نحو عامين.

ينظر إلى هذه النسبة باعتبارها مؤشرا على مدى اعتماد المستثمرين على التمويل المقترض في تنفيذ عملياتهم الاستثمارية، حيث يشير تراجعها إما لزيادة الحذر في استخدام الرافعة المالية أو تفضيل الاعتماد على السيولة الذاتية في بناء المراكز الاستثمارية.

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أكثر من 12 ألف عميل يستخدمون تمويل الأسهم

في المقابل، واصل عدد العملاء المستفيدين من التسهيلات تسجيل مستويات قياسية، مرتفعاً من 10,698 عميلا في الربع الأول من 2025 إلى 12,080 عميلاً بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة تقارب 13%.

يعكس هذا النمو اتساع انتشار منتجات التمويل الهامشي بين المستثمرين، ودخول شرائح جديدة من المتعاملين إلى سوق التمويل المرتبط بتداول الأسهم، وهي ما تعكسه الأرقام حيث تضاعف عددهم بنحو 3 مرات مقارنة عما كانت علية قبل 6 أعوام.

مستثمرون أكثر .. وتمويل أقل لكل عميل

ورغم ارتفاع عدد العملاء بأكثر من 13% على أساس سنوي، فإن التمويل المستخدم تراجع بنحو 1.2% فقط خلال الفترة نفسها.

تشير هذه المعادلة إلى تراجع متوسط التمويل المستخدم لكل عميل، ما قد يعكس دخول مستثمرين بأحجام محافظ أصغر، أو تبني المستثمرين نهجا أكثر تحفظا في استخدام التمويل المقترض، خاصة في ظل تقلبات الأسواق والمخاطر المرتبطة بالرافعة المالية.

هل استخدمت التسهيلات في السوق المحلية أم الخارجية؟