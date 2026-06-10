242 مليار ريال تداولات السعوديين في الأسواق الأمريكية خلال 3 أشهر

سجلت تداولات المستثمرين السعوديين في الأسهم الأمريكية عبر مؤسسات السوق المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية نموا خلال الربع الأول من العام الجاري، مواصلة نموها السنوي للربع السابع على التوالي.

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استنادا إلى بيانات هيئة السوق المالية، بلغت قيمة تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية خلال الربع الأول نحو 241.9 مليار ريال (64.5 مليار دولار) بيعا وشراء، بنمو 47.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

رغم هذا النمو السنوي، تراجعت التداولات بنحو 5% مقارنة بالربع السابق، بالتزامن مع التقلبات التي شهدتها الأسواق الأمريكية خلال الربع الأول، حيث تعرضت المؤشرات الرئيسية لضغوط بفعل المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية، قبل أن تستعيد جزءا من خسائرها لاحقا.

شكلت تداولات السعوديين في السوق الأمريكية نحو 28% من إجمالي تداولاتهم في الأسواق المالية المختلفة خلال الربع الأول، مقارنة بنحو 18% في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما حافظت السوق السعودية على النصيب الأكبر من النشاط التداولي مستحوذة على نحو 69% من إجمالي التداولات، رغم تراجع حصتها نسبياً.

وتنقسم تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية إلى نوعين؛ الأول يتم عبر مؤسسات مالية مرخصة من هيئة السوق المالية، والثاني يتم بصورة مباشرة عبر وسطاء خارجيين، في حين لا تتوافر بيانات رسمية بشأن حجم التداولات المنفذة خارج المؤسسات المحلية.

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حجم التداولات لا يعكس قيم الأصول

رغم مواصلة نمو التداولات في السوق الأمريكية، فإن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة حجم الأصول الفعلية التي يمتلكها المستثمرون السعوديون في الأسواق الخارجية.

تشير بيانات هيئة السوق المالية إلى أن قيمة أصول العملاء في الأوراق المالية المدرجة بالأسواق الخارجية بلغت نحو 36.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول، بزيادة سنوية بلغت 71%، فيما نمت بنحو 2% مقارنة بالربع السابق.

يعكس الفارق الكبير بين قيمة التداولات والأصول طبيعة النشاط الاستثماري في الأسواق الخارجية، حيث تميل نسبة كبيرة من العمليات إلى التداول المتكرر وإعادة تدوير السيولة، خصوصا في السوق الأمريكية التي تتميز بارتفاع مستويات السيولة وتوافر أدوات مالية تسهل عمليات المضاربة والتداول قصير الأجل.

رغم النمو المتسارع للأصول الخارجية خلال العام الماضي، فإنها لا تزال محدودة مقارنة بحجم الأصول الاستثمارية داخل السوق المحلية، فبحسب البيانات المتاحة، تبلغ قيمة أصول الأفراد فقط في الأسهم السعودية نحو 884 مليار ريال، ما يعني أن الأصول المحتفظ بها في الأسواق الخارجية تعادل نسبة محدودة من الاستثمارات المحلية.

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تداولات قياسية في الأسواق الأوروبية

وفي موازاة النشاط المتزايد في السوق الأمريكية، سجلت الأسواق الأوروبية أعلى مستويات تداول للمستثمرين السعوديين منذ بدء نشر البيانات المتاحة في عام 2015.

حيث قفزت قيمة التداولات في الأسواق الأوروبية إلى نحو 11 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 1.8 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق، بزيادة تجاوزت ستة أضعاف.