"Toy Story 5" يستحوذ على أكثر من 30% من إيرادات الأسبوع الثالث من يونيو

سجل شباك التذاكر السعودي في الأسبوع الثالث من يونيو 2026 إيرادات بلغت 22.4 مليون ريال، مقابل 20.9 مليون ريال في الأسبوع المماثل من عام 2025، لترتفع الإيرادات بنحو 1.5 مليون ريال، ما يعادل نموًا سنويًا نسبته 7.3%، وفقًا لرصد «الاقتصادية» لبيانات هيئة الأفلام.

وجاء هذا النمو بدعم من عرض الجزء الخامس من سلسلة أفلام (Toy Story 5)، الذي تصدر القائمة في أسبوعه الأول محليًا، مستحوذًا على 31.5% من إجمالي الإيرادات الأسبوعية.

وكشف الأسبوع عن عودة قوية لأفلام العائلة والرسوم المتحركة، إلى جانب استمرار الحضور التجاري للأفلام العربية وأفلام الرعب الأمريكية.

ارتفاع عدد الأفلام المعروضة

وعلى مستوى المعروض سينمائيا، ارتفع عدد الأفلام من 37 فيلمًا في الأسبوع المماثل من العام الماضي إلى 54 فيلمًا في الأسبوع الثالث من يونيو 2026، بزيادة بلغت 17 فيلمًا، تعادل نموًا نسبته 46%.

ورغم هذا التوسع في عدد الأفلام، إلا أن الخمسة الأولى استحوذت على نحو 82% من إجمالي إيرادات الأسبوع.

وتصدر فيلم الرسوم المتحركة الأمريكي (Toy Story 5) قائمة الإيرادات في أول أسابيع عرضه، محققًا 7.07 مليون ريال من بيع 130.9 ألف تذكرة، ليستحوذ وحده على نحو 31.5% من إيرادات الأسبوع و30.3% من إجمالي التذاكر المبيعة، في مؤشر يظهر قوة العلامات السينمائية العائلية (الأنيمشن) داخل السوق السعودية، خصوصًا عند ارتباطها بسلاسل أفلام عالمية .

وحل الفيلم السعودي المصري (7 Dogs) في المركز الثاني، مواصلًا أداءه القوي في أسبوعه الرابع، بعدما حقق 3.52 مليون ريال من بيع 65.6 ألف تذكرة، لترتفع إيراداته التراكمية منذ بدء عرضه إلى 37.65 مليون ريال، مقابل 689.7 ألف تذكرة. ورغم تراجع زخمه الأسبوعي مقارنة بأسابيع الافتتاح، إلا أن بقاءه في المركز الثاني يؤكد قدرته على المنافسة أمام فيلم أمريكي عائلي كبير.

أعمال الرعب ثالثا

وجاء فيلم الرعب الأمريكي «هوس» (Obsession) في المركز الثالث بإيرادات بلغت 3.2 مليون ريال، مقابل بيع 60 ألف تذكرة، لترتفع إيراداته التراكمية إلى 20.06 مليون ريال و404.5 ألف تذكرة في أسبوعه الخامس، ما يظهر استمرار جاذبية أفلام الرعب متوسطة التكلفة في السوق السعودية،

.وعلى مستوى الأفلام المصرية، حافظ فيلم «الكلام على إيه» على موقع متقدم في المركز الرابع، محققًا 2.7 مليون ريال من بيع 54.9 ألف تذكرة في أسبوعه السادس، لترتفع إيراداته التراكمية إلى 26.6 مليون ريال و494.9 ألف تذكرة كما جاء الفيلم المصري «ذا كراش» في المركز الخامس بإيرادات بلغت 1.8 مليون ريال و31.98 ألف تذكرة، ليؤكد الحضور المصري داخل قائمة الخمسة الأوائل.

واستحوذت الأفلام الخمسة الأولى، وهي (Toy Story 5)، و(7 Dogs)، و«هوس» (Obsession)، و«الكلام على إيه» ، و«ذا كراش» على نحو 82% من إجمالي إيرادات الأسبوع، بما يزيد على 18 مليون ريال، وعلى نحو 79.5% من إجمالي التذاكر المبيعة.

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وبرز أيضًا في القائمة فيلم «يوم الإفصاح» (Disclosure Day) بإيرادات بلغت 783 ألف ريال، وفيلم «مياه عميقة» (Deep Water) بـ 541 ألف ريال، وفيلم «الغرف الخلفية» (Backrooms) بـ 342 ألف ريال، وفيلم «وفاة روبن هود» (The Death of Robin Hood) بـ 333 ألف ريال، إلى جانب فيلم «مايكل» (Michael) الذي رفع إيراداته التراكمية إلى 40.74 مليون ريال و727.5 ألف تذكرة في أسبوعه التاسع.