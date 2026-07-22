دخلت صفقة استحواذ «باراماونت سكاي دانس» على «وارنر براذرز ديسكفري» مرحلة جديدة من التعقيد، بعدما رفعت نقابة كتاب السيناريو الأمريكية (WGA) دعوى قضائية تطالب بوقف الاندماج، معتبرة أن الصفقة لا تهدد المنافسة في هوليوود فحسب، وإنما تمثل خطرًا مباشرًا على فرص عمل الكتاب ومستوى أجورهم ومستقبل الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

وجاءت الدعوى، التي تقدمت بها نقابتا الكتاب في الساحلين الشرقي والغربي للولايات المتحدة، أمام المحكمة الفيدرالية في شمال كاليفورنيا، استنادًا إلى قوانين مكافحة الاحتكار.

وترى النقابة أن دمج اثنتين من أكبر شركات الإنتاج والتوزيع في العالم سيؤدي إلى تقليص عدد المشترين لأعمال الكتاب، ما يمنح الكيان الجديد قدرة أكبر على فرض شروطه المالية وتقليص حجم الإنتاج.

وأكدت النقابة في دعواها أن الشركة الجديدة ستصبح أكبر مشتر للأعمال السينمائية والتلفزيونية الأصلية في الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض أجور الكتاب، وتراجع عدد المشاريع المنتجة، وتقليص الفرص المتاحة أمام المواهب الجديدة، فضلًا عن انخفاض التنوع في القصص والأعمال المعروضة على الجمهور.

ولا تعد هذه الدعوى التحدي القانوني الوحيد أمام الصفقة، إذ سبقتها دعوى رفعتها 12 ولاية أمريكية بقيادة ولاية كاليفورنيا، تتهم الصفقة بالإضرار بالمنافسة ومنح الكيان الجديد نفوذًا مفرطا في سوق توزيع الأفلام ودور العرض والقنوات التلفزيونية.

وعلى إثر ذلك، أصدر قاضٍ فيدرالي أمرا مؤقتا بتجميد إتمام الاندماج إلى حين عقد جلسة للنظر في طلب إصدار أمر قضائي أولي قد يمدد تعليق الصفقة لفترة أطول.

وتقول الجهات المعارضة إن الاندماج قد يمنح الشركة الجديدة حصة تقارب 27% من سوق توزيع الأفلام واسعة الإصدار في الولايات المتحدة، وهو ما قد يحد من المنافسة ويؤثر في خيارات المستهلكين والعاملين في الصناعة على حد سواء.

في المقابل، تؤكد «باراماونت» أن الاندماج أصبح ضرورة لمواجهة المنافسة المتزايدة من شركات التكنولوجيا العملاقة ومنصات البث مثل «نتفليكس» و«أمازون» و«يوتيوب»، مشددة على أن الصفقة ستعزز قدرتها على الاستثمار في المحتوى ومواصلة المنافسة عالميًا.

ويأتي تحرك نقابة الكتاب امتدادًا لموقفها الرافض للصفقة منذ الإعلان عنها، إذ كثفت خلال الأشهر الماضية حملاتها لدى الجهات التنظيمية والمشرعين الأمريكيين، محذرة من أن استمرار موجة الاندماجات في هوليوود سيؤدي إلى انكماش سوق العمل الإبداعي وزيادة الضغوط على العاملين في القطاع، خاصة بعد سنوات شهدت إضرابات واسعة بسبب الأجور واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتحمل القضية أبعادا اقتصادية كبيرة، إذ إن أي تأخير طويل في إغلاق الصفقة قد يترتب عليه التزامات مالية ضخمة وفق بنود الاتفاق، بما في ذلك رسوم تأخير يومية إذا لم تُستكمل قبل الموعد النهائي المحدد في نهاية سبتمبر، ما يزيد الضغوط على الشركتين في ظل استمرار المعركة القضائية.

وبينما تصف الشركات الصفقة بأنها خطوة ضرورية لبناء كيان قادر على منافسة عمالقة البث الرقمي، ترى نقابة الكتاب أن القضية تتجاوز مجرد اندماج تجاري، وتمثل معركة حول مستقبل هوليوود، وعدد القصص التي ستُروى، ومن يمتلك القرار في صناعة الترفيه خلال السنوات المقبلة.