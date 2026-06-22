تكاليف البناء في السعودية ترتفع 2.6% خلال مايو بضغط قطاعين

ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية خلال مايو الماضي بنسبة 2.6% على أساس سنوي، بضغط زيادة تكاليف البناء للقطاعين السكني وغير السكني، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.

البيانات أشارت إلى أن الرقم القياسي للقطاع السكني شهد ارتفاعا الشهر الماضي بنسبة 2.5% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات 4.7%، وكذلك ارتفاع تكاليف العمالة 2.5%، وارتفاع أسعار الطاقة 3%، فيما شهدت تكاليف المواد الأساسية ارتفاعا بـ 1.6%، جراء زيادة أسعار الأخشاب والنجارة ومواد البناء.

فيما سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء للقطاع غير السكني، ارتفاعا نسبته 3%، مقارنة بالشهر المناظر له من 2025، ويعزى هذا إلى ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 6.7%، وزيادة تكاليف العمالة وأسعار الطاقة بنسبة 3% لكلا منهما، كذلك شهدت تكاليف المواد الأساسية ارتفاعا بنسبة 1.6%.

الرقم القياسي لتكاليف البناء (CCI)، يعكس تحركات الأسعار في تكاليف مدخلات البناء حيث تتكون من 51 بندا، تجمع أسعارها شهريا من 13 منطقة عبر الزيارات الميدانية لمكاتب المقاولين، والمكاتب الهندسية ومنشآت بيع مواد البناء، وقد تم تحديد 2023 كسنة أساس، ويتم نشر إحصاءات الرقم القياسي لتكاليف البناء بشكل شهري.

3 تريليونات ريال مشاريع المقاولات

يسهم قطاع المقاولات في السعودية بنحو 8% من الناتج المحلي ما يجعله من أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد، ويتوقع أن تتجاوز قيمة مشاريعه 3 تريليونات ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق ما ذكره سابقا لـ "الاقتصادية" رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين محمد العجلان.

أضاف "السعودية باتت بوصلة للمقاولين والمشاريع بفضل حضور دولي متزايد ومشاركة واسعة من شركات أجنبية، ما يبرز قوة الاقتصاد السعودي، وأوضح أن عمليات الاندماج بين شركات المقاولات تمثل فرصة مهمة لرفع الكفاءة وتبادل الخبرات، خصوصا مع وجود مشاريع كبرى تتطلب تعاونا بين الخبرات المحلية والدولية".