تكاليف البناء في السعودية ترتفع 2.6% خلال مايو بضغط قطاعين

البيانات أشارت إلى أن الرقم القياسي للقطاع السكني شهد ارتفاعا الشهر الماضي بنسبة 2.5% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات 4.7%، وكذلك ارتفاع تكاليف العمالة 2.5%، وارتفاع أسعار الطاقة 3%، فيما شهدت تكاليف المواد الأساسية ارتفاعا بـ 1.6%، جراء زيادة أسعار الأخشاب والنجارة ومواد البناء.
فيما سجل الرقم القياسي لتكاليف البناء للقطاع غير السكني، ارتفاعا نسبته 3%، مقارنة بالشهر المناظر له من 2025، ويعزى هذا إلى ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات بنسبة 6.7%، وزيادة تكاليف العمالة وأسعار الطاقة بنسبة 3% لكلا منهما، كذلك شهدت تكاليف المواد الأساسية ارتفاعا بنسبة 1.6%.
الرقم القياسي لتكاليف البناء (CCI)، يعكس تحركات الأسعار في تكاليف مدخلات البناء حيث تتكون من 51 بندا، تجمع أسعارها شهريا من 13 منطقة عبر الزيارات الميدانية لمكاتب المقاولين، والمكاتب الهندسية ومنشآت بيع مواد البناء، وقد تم تحديد 2023 كسنة أساس، ويتم نشر إحصاءات الرقم القياسي لتكاليف البناء بشكل شهري.