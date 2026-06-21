معايير معمارية جديدة للمنطقة الممتدة بين العروبة والدائري الشمالي في الرياض

حددت الهيئة الملكية لمدينة الرياض اليوم الاثنين الموجهات التصميمية والمعمارية للمنطقة الممتدة بين طريق العروبة جنوبًا والطريق الدائري الشمالي شمالًا، ضمن العصب التجاري المركزي للعاصمة السعودية الرياض، وبحسب بيان الهيئة تمثل الموجهات إطارًا تنظيميًا وفنيًا متكاملًا للتطوير العمراني والمعماري، بالتزامن مع استئناف إصدار التراخيص داخل المنطقة، بما يسهم في رفع جودة المخرجات العمرانية، وتأصيل الهوية العمرانية للرياض، وتعزيز بيئة حضرية أكثر جودة وحيوية، بما يواكب مستهدفات تطوير المدينة ويعزز كفاءة الاستثمار والتنمية المستدامة.

إطار تنظيمي وفني للتطوير العمراني

تشكل الموجهات التصميمية والمعمارية للمنطقة الممتدة بين طريق العروبة جنوبًا والطريق الدائري الشمالي شمالًا، ضمن العصب التجاري المركزي للعاصمة السعودية الرياض، إطارًا تنظيميًا وفنيًا للتطوير العمراني والمعماري، بالتزامن مع استئناف إصدار التراخيص داخل المنطقة، بما يسهم في رفع جودة المخرجات العمرانية، وتأصيل الهوية العمرانية لمدينة الرياض، وتعزيز بيئة حضرية أكثر جودة وحيوية، بما يواكب مستهدفات تطوير المدينة.

تعزيز جودة البيئة الحضرية

وتحدد الموجهات الإطار التنظيمي والفني للتطوير داخل المنطقة، من خلال ضوابط ومعايير تنظم التطوير العمراني والمعماري، وتوجه تصميم المباني والواجهات، وممرات المشاة، والمجال العام، بما يسهم في رفع جودة البيئة العمرانية، وتحسين العلاقة بين المباني والشوارع والمساحات العامة.

كما تستهدف الموجهات تعزيز بيئة حضرية تتمحور حول الإنسان، عبر دعم حركة أكثر اتصالًا داخل المنطقة، وتحسين تجربة المشاة، ورفع جودة المجال العام، وتكامل الاستخدامات، وتعزيز المساحات الخضراء والعناصر الطبيعية، بما يسهم في تكوين بيئة أكثر حيوية وراحة، ويعزز الهوية العمرانية للمنطقة.

رفع كفاءة استثمار الأراضي

كما تتيح الموجهات فرصًا تطويرية أكبر داخل المنطقة من خلال زيادة معامل البناء ومسطحات البناء وفق ضوابط ومعايير واضحة، بما يعزز كفاءة استثمار الأراضي ، ويرفع جودة التطوير والمخرجات العمرانية والمعمارية، ويواكب مكانة المنطقة بوصفها أحد أهم محاور التطوير عالية الكثافة في الرياض.

مرجعية موحدة للملاك والمطورين

وتسهم الخطوة في توحيد المرجعية أمام الملاك والمطورين والمكاتب الهندسية والاستشارية، وتمكينهم من التعامل مع متطلبات التطوير داخل المنطقة بوضوح أكبر، وفق إطار تنظيمي وفني متوازن يرفع كفاءة التطوير وجودة البيئة الحضرية، ويعزز موثوقية الإجراءات ومتطلبات البناء والتطوير.

أبرز محاور الموجهات التصميمية والمعمارية

تشمل الموجهات المعمارية والتصميمية للمنطقة الممتدة بين طريق العروبة جنوبًا والطريق الدائري الشمالي شمالًا، ضمن العصب التجاري المركزي لمدينة الرياض، ضوابط التطوير، والألوان والمواد، وتصميم المباني، وضوابط الشريط الأخضر، والعناصر المعمارية، وممرات المشاة.

وتهدف الموجهات إلى تعزيز التطوير العمراني، وتعزيز قابلية المشي والترابط الحضري، وتأصيل الهوية العمرانية لمدينة الرياض، ودعم التنمية الموجهة نحو النقل العام.

ماهية الموجهات ونطاق تطبيقها

وتُعد الموجهات المعمارية والتصميمية للمنطقة الممتدة من طريق العروبة جنوبًا إلى الطريق الدائري الشمالي شمالًا مرجعية تنظيمية وفنية تحدد ضوابط التطوير العمراني والمعماري داخل المنطقة، وترفع جودة التصميم، وتنظم العلاقة بين المباني والشوارع والمساحات العامة.

وتشمل الموجهات ضوابط التطوير، والألوان والمواد، وتصميم المباني، والعناصر المعمارية، وممرات المشاة، وضوابط الشريط الأخضر.

وتطبق الموجهات على المشاريع الجديدة، وكذلك على المشاريع الحاصلة على تراخيص إنشائية التي لم تبدأ أعمال البناء فيها، فيما تتم مواءمة المشاريع قيد الإنشاء لتحقيق القدر الممكن من الامتثال للموجهات والاشتراطات التخطيطية، كما تتم مواءمة المشاريع القائمة لتحقيق القدر الممكن من الامتثال للموجهات والاشتراطات التخطيطية خلال مدة تصل إلى خمسة سنوات.

مستهدفات الموجهات التصميمية والمعمارية

وتسهم الموجهات التصميمية والمعمارية في تحقيق تطوير عمراني أكثر كفاءة، وزيادة معامل البناء، وزيادة مسطحات البناء، ووضوح متطلبات التطوير، وتوفير مرجعية تنظيمية موحدة، وتحقيق جودة عمرانية أعلى، وتحسين الواجهات المعمارية، ورفع جودة التصميم، وتعزيز المشهد الحضري، وتأصيل الهوية العمرانية.

كما تستهدف توفير تجربة إنسانية أفضل من خلال تعزيز حركة المشاة، وتحسين سهولة الوصول، وتطوير المساحات العامة، وزيادة التشجير والعناصر الطبيعية، وبناء بيئة حضرية أكثر ترابطًا، ودعم التنمية الموجهة نحو النقل العام، وتحقيق تكامل أفضل بين الأنشطة، وتعزيز الواجهات النشطة، ورفع مستوى الارتباط بالمجال العام.