رسوم الأراضي البيضاء تُدخل 71 مليون متر حيز التطوير في الرياض

نسبة الأراضي التي حرّكتها الرسوم نحو 41%، وفقا لحسابات "الاقتصادية" المستندة للأرقام المعلنة حتى الآن

بلغ إجمالي مساحات الأراضي المشمولة بالتطوير والمتداولة في منطقة الرياض وحدها نحو 71 مليون متر مربع، وفقا لما أظهرته إحصاءات نشرتها وزارة البلديات والإسكان السعودية اليوم الأربعاء.

أحدث بيانات الوزارة أظهرت أن 20 مليون متر مربع دخلت حيز التداول، فيما خضع 29 مليون متر مربع للتطوير. أما الأراضي قيد التطوير، فقد بلغت مساحتها وفقا للبيانات 21 مليون متر مربع.

يتجاوز إجمالي مساحة الأراضي التي صدرت لها فواتير رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض 175 مليون متر مربع، مقسمة على مراحل ودورات فوترية مختلفة أعلن عنها برنامج الأراضي البيضاء التابع لوزارة البلديات والإسكان السعودية.

كان برنامج "الأراضي البيضاء" قد كشف عن أن فوترة الدورة السادسة للمرحلة الأولى في مدينة الرياض وحدها صدرت أكثر من 150 أرض واقعة داخل النطاق العمراني المعلن بمجموع مساحات يتجاوز 100 مليون متر مربع.

بذلك، تبلغ نسبة الأراضي التي حرّكتها الرسوم إلى الأراضي التي صدرت لها فوترة نحو 41%، وفقا لحسابات "الاقتصادية" من واقع لأرقام المعلنة حتى الآن.

يشار إلى أن البرنامج كان قد أعلن في منتصف ديسمبر الماضي تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في أكثر من 140 حياً في مدينة الرياض بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى حسب الخريطة والنطاق المعتمد.

دخلت رسوم الأراضي البيضاء في السعودية حيز التنفيذ أول يناير من العام الجاري، بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع وتحقيق أهداف قرارات التوازن. ومن المنتظر أن يبدأ إصدار فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في الرياض في الربع الثالث من هذا العام.

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أين تذهب رسوم الأراضي البيضاء؟

تُفرض رسوم تراوح بين 2.5-10% من قيمة الأرض على الأراضي البيضاء غير المطورة داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض، ما يحفز ملاك الأراضي على تطويرها أو بيعها، لتعزيز الاستخدام الأمثل للأراضي ودعم برامج الإسكان الوطني.

الرسوم جرى توجيهها إلى دعم تنفيذ مشاريع سكنية جديدة تستهدف تلبية الطلب المتزايد في المنطقة.

وفقا لما أعلنته الوزارة اليوم، فقد أسهمت إيرادات رسوم الأراضي البيضاء في تمكين 27 مشروعًا سكنيا، مما أسهم في زيادة المعروض العقاري وتوسيع خيارات التملك.

"دار الأركان" رفعت فواتير رسوم الأراضي البيضاء للشركات المدرجة إلى 310 ملايين ريال رسوم اللأراضي البيضاء

وفقا لحسابات "الاقتصادية"، التي استندت إلى إفصاحات، فقد بلغ إجمالي قيمة فواتير رسوم الأراضي البيضاء للشركات العقارية المدرجة وحدها نحو 409 ملايين ريال.

كانت شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية قد أعلنت في فبراير الماضي بقيمة إجمالية بلغت نحو 201.2 مليون ريال، لترفع حينها القيمة الإجمالية لفواتير رسوم الأراضي البيضاء للشركات العقارية المدرجة إلى 310 ملايين ريال.

ومنذ ذلك الحين أصدرت 5 شركات مدرجة، هي أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري، وجبل عمر، والرمز، ولدن، والرياض للتعمير، إفصاحات حول فواتير رسوم الأراضي البيضاء رفعت القيمة الإجمالية بنحو 99 مليون ريال.

رسوم الأراضي البيضاء في دول أخرى رسوم الأراضي البيضاء في شركات أخرى

كيف تدعم رسوم الأراضي البيضاء السوق العقارية؟

يرى مختصون أن رسوم الأراضي البيضاء ستحوّل الاحتفاظ بالأرض من قرار مجاني إلى عبء مالي، ما يدفع الملاك نحو التطوير أو البيع، ويقلص الفجوة بين وفرة الأراضي ومحدودية الوحدات الجاهزة.

توقع تقرير صادر عن شركة "جيه إل إل" للاستشارات العقارية أن تضخ مشاريع التطوير العقاري في الرياض 20700 وحدة جديدة خلال الأشهر المتبقية من عام 2026، لتصل بمخزون السوق إلى 2.19 مليون وحدة، مع توجه نحو شمال العاصمة وتفضيل القرب من شبكات المترو.

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عقاريون كانوا قد أكدوا لـ"الاقتصادية" أن المعروض المرتقب سيسهم في تحريك السوق العقارية في الرياض وخلق حالة من التوزان بين العرض والطلب.

كذلك، ستؤدي لائحة رسوم العقارات الشاغرة التي صدرت أخيرا إلى زيادة المعروض السكني والمكتبي، والحد من احتكار الأصول غير المستغلة، ما يدفع الملاك إلى تأجيرها بأسعار أكثر ملاءمة بدلا من إبقائها شاغرة لفترات طويلة.