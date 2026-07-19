أطلق صندوق التنمية العقارية أول مؤشر لجاهزية تملك المسكن (HRI) في المملكة، وهو مؤشر وطني يصدر بشكل ربع سنوي لقياس مدى جاهزية المواطنين السعوديين لتملك مسكنهم الأول، ورصد مستوى الثقة في سوق الإسكان، بما يدعم تطوير السياسات الإسكانية والحلول التمويلية.

ويعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسة تشمل: الرغبة في شراء المسكن، والثقة في الحصول على التمويل، وسهولة الوصول إلى التمويل السكني، والجاهزية لتوفير الدفعة المقدمة، بهدف تقديم قراءة استشرافية لاتجاهات السوق واحتياجات المستفيدين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، المهندس لؤي الناهض، أن المؤشر يوفر أداة موحدة لقياس جاهزية المواطنين لتملك المسكن الأول على مستوى المملكة، مشيرًا إلى أن إصداره بشكل ربع سنوي سيسهم في فهم تطلعات المستفيدين والتحديات التي تواجههم، بما يدعم تطوير حلول تمويلية أكثر كفاءة بالتعاون مع شركاء منظومة الإسكان.

وأضاف أن النسخة الأولى تمثل خط الأساس الوطني الذي ستقاس عليه الإصدارات المستقبلية، فيما ستوفر التقارير الربع سنوية اللاحقة مؤشرات مبكرة لصناع القرار والجهات التمويلية والمطورين العقاريين حول مستوى ثقة السوق والاتجاهات الناشئة في قطاع الإسكان.

ويأتي إطلاق المؤشر ضمن مبادرات صندوق التنمية العقارية الهادفة إلى تطوير منظومة التمويل السكني وتعزيز فرص تملك المواطنين للمسكن الأول، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.