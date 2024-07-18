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تدشين منتج ضمان تمويل مطوري مشاريع البيع على الخارطة في السعودية

تدشين منتج ضمان تمويل مطوري مشاريع البيع على الخارطة في السعودية
الرياض : واس
  • الخميس 18 يوليو 2024 4:45 مساء
  • حدثت فى الخميس 18 يوليو 2024 5:05 مساء

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم، أول منتجات شركة ضمانات لتمويل المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة OPDG المرخص من هيئة التأمين، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني "ضمانات"منصور بن سعيد بن ماضي، والرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي، والرئيس التنفيذي لشركة ضمانات حسام بن يوسف رضوان.

ويأتي المنتج بصفته أحد الممكنات الرئيسية لتسهيل عملية تملك المواطن للمسكن الأول، وذلك من خلال تحفيز المطورين العقاريين لزيادة المعروض من الوحدات السكنية بطرق مبتكرة وضمانات تمويلية مناسبة لمختلف الشرائح، ما يُسهم في تسريع تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"ضمانات"، أن الشركة تسعى لتقديم الحلول المبتكرة والمنتجات الملائمة، التي تسهم في تحفيز الجهات التمويلية وتعزز الشراكة لتقديم التسهيلات اللازمة وضمان خفض المخاطر للتوسع في دعم الإسكان وأعماله، وذلك ليشمل مدنًا مختلفة ويلبي احتياجات وشرائح متعددة.

وأضاف: "نسعى إلى توفير بيئة استثمارية أكثر أمانا للمستثمرين في مشاريع البيع على الخارطة، حيث تُعد شركة ضمانات رائدة في مجال ضمانات التّمويل العقاري في السعودية، ولديها خبرة في هذا المجال".

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